Savaş kapıda! Kukla general Sisi'ye karşı sınıra asker yığıyor
Sudan'ın Mısır elçisini istişare için ülkesine geri çağırmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim giderek büyüyor.06 Ocak 2018 Cumartesi 12:39
Sudan'ın Mısır elçisini istişare için ülkesine geri çağırmasının ardından Sudan ordusunun Eritre sınırına asker yığmaya başladığı belirtildi.
Rus haber sitesi Sputnik'in Sudan yerel ajanslarına dayandırdığı habere göre Sudan ordusuna ait çok sayıda asker ve mühimmat Eritre sınırına gönderildi.
Buna karşılık olarak ise Mısır'ın Eritre ile komşu ülke olan Etiyopya üzerinden Eritre'deki askeri üssüne çok sayıda mühimmat gönderdiği ifade edildi.