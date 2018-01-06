Savaş kapıda! Kukla general Sisi'ye karşı sınıra asker yığıyor

Sudan'ın Mısır elçisini istişare için ülkesine geri çağırmasının ardından Sudan ordusunun Eritre sınırına asker yığmaya başladığı belirtildi.

Rus haber sitesi Sputnik'in Sudan yerel ajanslarına dayandırdığı habere göre Sudan ordusuna ait çok sayıda asker ve mühimmat Eritre sınırına gönderildi.

Buna karşılık olarak ise Mısır'ın Eritre ile komşu ülke olan Etiyopya üzerinden Eritre'deki askeri üssüne çok sayıda mühimmat gönderdiği ifade edildi.