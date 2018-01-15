Savaş jetlerinin BEA'nin uçağını engellediği iddiasına Katar'dan yalanlama

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, "Katar'ın davranışı hava sahası barışına büyük bir tehdittir ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir" ifadesi yer aldı.

Yolcu uçağının Bahreyn'in başkenti Manama'ya gittiği ifade edildi.

KATAR'DAN YALANLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Katar savaş uçaklarının, BAE'ye ait sivil bir uçağı taciz ettiği iddiaları asılsızdır. Bununla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadesine yer verdi.

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bahreyn seferini yapan sivil uçağın, havalandıktan bir süre sonra Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği" ileri sürülmüştü.

Katar, cuma günü "BAE'ye ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiğine" dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer şikayet mektubu gönderdiğini duyurmuştu.