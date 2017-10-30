Savaş Irak'ta kanser saçıyor

Savaşın neden olduğu askeri atıklar ve çevre kirliliği ise binlerde olan kanser vakalarının 25 binlere çıkmasına neden oldu.



Savaşın sadece kurşun ve bombalarla ölümlere neden olmadığı Irak’ta bir kez daha ortaya çıktı. Saddam Hüseyin’in Ağustos 1990’da Kuveyt’e girmesinden sonra 91’de başlayan Körfez Savaşı Irak topraklarında huzurun yanı sıra sağlığın da bozulmasına neden oldu.



Binlerce insanın kurşun ve bombalarla öldüğü Irak’ta son yıllarda ciddi artış gösteren kanser vakaları, 2003’teki ABD işgali sonrasında kullanılan silahlar, askeri atıklar ve çevre kirliliğini yeniden gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, “Irak’ta yılda ortalama 2 bin 500 kişi kansere yakalanıyor. Bunlardan yüzde 20’sini meme kanseri oluşturuyor” dedi.



Ülkede 2003-2017 yıllarında kanser vakalarındaki artışa dikkati çeken Bedr, Irak genelindeki kanser hastalarının sayısına ilişkin raporun ise yıl sonunda yayınlanacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar ülkede, çoğunluğu 2003’teki savaş sırasında kullanılan silah ve mühimmatlar ile savaş sonrası askeri atıkların neden olduğu, toplam 25 bin kayıtlı kanser hastası bulunuyor.



Irak’ta 2003 yılı sonrasında özellikle güney kentlerde kansere yakalanma oranında ciddi artış olduğu belirtiliyor. Hükümete bağlı Irak Kanser Kurumu Başkanı Cevad el-Ali ise daha önce “Ülkenin güney bölgelerinde kansere yakalananların sayısı 2005 yılı itibariyle bin 885 iken, 2006’da bu sayının 2 bin 202’ye, 2007’de ise 3 bin 71’e yükseldiğini” ifade etmişti.



Uzmanlar, kanser vakalarındaki bu dramatik artışın nedeni olarak “güney kentlerinin maruz kaldığı çevre kirliliğinin yanı sıra 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşı, bunu takip eden 1991’deki Körfez Savaşı ve 2003’teki ABD işgali sonrası geride kalan askeri kalıntıları” gösteriyor.

Ülkede tıp alanındaki eksiklikler nedeniyle kanser olan insanlardan parası olan Türkiye ve İran’a giderken diğerleri çaresizce ölümü bekliyor.