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Savaş ile ilgili bilgileri saklıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ABD Hükumetinin Afganistan savaşı gözlemcisi, Pentagonun Afganistan savaşında işleyen süreç hakkındaki en önemli bilgilerin yayınlanmasına kısıtlama getirdiğini söyledi.

30 Ocak 2018 Salı 19:20
Savaş ile ilgili bilgileri saklıyorlar

Afganistan’ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği SIGAR, üç aylık olağan raporunu yayınladı. Raporda Taliban Hareketi ve Kabil Hükumeti tarafından kontrol edilen bölgelerin miktarı hakkında tasnif edilmemiş bilgiler de bulunuyor.

SIGAR, kendisine yayınlanmaması gerektiği söylenen bazı bilgileri yayınladığını duyurdu. Raporda Afgan Milli Ordusunun gerçek sayısı ve verilen zayiatlara ilişkin veriler bulunuyor.

SIGAR Başkanı John Sopko, Reuters’e verdiği mülakatta ‘ortalama bir Amerikan vatandaşının kendi raporlarını ya da basın değerlendirmelerini okuduğu zaman parasının Afganistan’da nasıl da harcandığını analiz edemeyeceğini’ belirtti.

Pentagon Amerika Birleşik Devletlerinin 16 yıllık en uzun savaşı hakkında bilgilerin yayınlanmasına kısıtlma getirmesi eleştirildi.

SIGAR ayrıca Pentagon’un General John Nicholson tarafından liderlik edilen Afganistan Kararlılık Harekatı hakkındaki bilgilerin tasnifi hakkında söz sahibi olma yetkisine sahip olmadığını belirtti.

SIGAR, bir önceki raporunda Taliban’ın ülkenin yüzde 43’ünü kontrolü altında tuttuğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:20
  1. SIGAR
  2. afganistan
  3. John Nicholson
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