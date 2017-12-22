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Savaş giderek kızışıyor

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el- Maliki, Husi militanlarının S.Arabistan’a 83 balistik füze fırlattığı açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:33
Savaş giderek kızışıyor

Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el- Maliki, Husi militanlarının S.Arabistan’a 83 balistik füze fırlattığı açıkladı.

Maliki, bugün, Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Suudi hava savunma güçlerinin dün, Riyad’ı hedef alan bir füzeyi imha etmede başarılı olduğunu belirtti. Ayrıca füzenin herhangi bir hasara neden olmadığının altını çizdi.

İran destekli silahlı milisler tarafından balistik füze saldırılarının devam etmesini ‘tehlikeli bir gerilim’ olarak değerlendirdi. Husi tehdidinin, Krallık ve dünya için bir tehlike haline geldiğini belirtti.

Arap Koalisyonu, İran’ın Husi milislere verdiği desteğe, uluslararası toplumların sert tepkisini memnuniyetle karşıladı.

Maliki, Krallık sınırlarını ihlal etmeye kalkışanlara sınırların mezar olacağı uyarısında bulundu. Yemen’deki krizin başlangıcından bu yana 11 bin 326 İran destekli Husi militanını öldürdüklerini vurguladı.

Sözcü Maliki’ye göre, Koalisyon, Yemen’e karadan giriş için 856, havadan giriş içinse 7 bin 425 ruhsat çıkardı. Ayrıca Yemen havaalanlarına 340 iniş izni verildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:33
  1. İran
  2. Suudi Arabistan
  3. Türki el- Maliki
  • fatihfatih1 gün önce
    ABD ve İSRAİL , inKÖPEĞİ OLACAĞINIZA, ALLAH , ın KULU OLDUĞUNUZU ÖĞRENİN , ki İSLAMCOĞRAFYASINABARIŞ VEHUZUR GELSİN .............
  • albalb1 gün önce
    Bu işin sonu Suudi için de iyi değil. Ama gözleri illzyonlanmış
  • HakikatHakikat1 gün önce
    Bu ahmaklar ne zaman akillanacak
  • hamidohamido1 gün önce
    Syon abd ittifakınıntamistediği gibihem silahını. satıyor hem müslüman ölüyor hemde müslümanın birlik ve beraberliği bozuluyor. KAFİR in bir eli yağda bir eli balda keyifle seyrediyor.
  • turkturk1 gün önce
    SAVASI KURALINA GORE OYNMAYAN 11 BIN DELI 100 BIN OLU VERIRSOZDE SAVASCILAR. :)))ADAM HAVADAN DALIYOR SEN YERINDE ACMISSIN APICARASINI HAVADAN GELEN MERMIYI BEKLIYON HINNAP
  • kmlkml1 gün önce
    bitirin şu savaşı...
  • IkraIkra1 gün önce
    Ah o yemendir..suyu cemendir....muslumanlar savasiyor..muslumanhalk öluyor..sorsan hepsi sehit. Biri mezhepci,biri abd israil,kuklasi..halbuki abd ve israil silah satmak icin can atiyor,ölen musluman icin gobek atiyor..
  • KomandoKomando1 gün önce
    Oynanmakta istenen oyun büyük neden batıda veya orta doğu dışındaki ülkelerde bu veya buna benzer olaylar neden yaşanmaz birinci neden yer altı zenginlikleri ikinci ise müslüman olduklarından bunlar bir birlerini öldürsün bizlerde yardim ederiz diye o bölgelerdeki kaynaklara coreklenelim .o bölgedeki insanlar akillanmali ve oynanmak istenen oyunlara kanmamalı
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