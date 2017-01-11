Savaş gemisinde taşındılar

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BM yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarının, Ada'daki sığınmacıların kar altında kalan çadırlarda yaşam savaşı verdiğini belirterek, acil yardım çağrısında bulunmalarının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın talimatıyla Lesvos isimli çıkarma gemisi adaya gönderildi.



Midilli limanına bağlanan gemide 500 kişilik yatak ve sağlık birimlerinin bulunduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, 3 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu Midilli'de ayrıca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve çocuklardan oluşan 130 kişi adadaki çeşitli otellere yerleştirildi.



Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından Yunanistan'da mahsur kalan on binlerce sığınmacı, bulundukları kamplarda kış koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce sığınmacı, son günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmur yüzünden yeterli ısıtma tertibatı bulunmayan barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Midilli'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü grubu başkanı Clement Perin, Yunan makamlarının söz vermesine rağmen, Midilli ve Sisam adalarında soğuk hava koşullarına karşı yeterli önlem alınmadığını belirtti.

Perin, Yunan basınına yaptığı açıklamada, adalardaki sığınmacıların hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bir ortamda kar ve yağmur altında yardımsız kaldığını, çoğu çadırlardan oluşan sağlıksız barınaklarda sıcak su bulunmadığını, ısıtma araçlarının ise neredeyse yok denilecek noktada olduğunu bildirdi.