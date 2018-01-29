Savaş çıkartacak açıklama! Haritadan sileriz...

Moo, Singapur’da düzenlenen Uluslararası Fullerton Güvenlik Forumu’nda, Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanması ihtimaline dair soruları yanıtladı.

''BOŞ TEHDİTLERDEN İBARET''

Kuzey Kore’nin geliştirdiği nükleer füzeleri ABD ya da Güney Kore’ye karşı kullanmasının bu ülkenin haritadan silinmesine yol açacağını belirten Moo, “Bu senaryo yalnızca Kuzey Kore tarafından dillendirilen boş tehditlerden ibarettir. Gerçekleşebileceğine inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Pyongyang’ın Kore Yarımadası’ndaki birliği sağlamak amacıyla nükleer silah kullanmasının mümkün olup olmadığına değinen Moo, “Pyongyang yönetiminde yarımadadaki birliği nükleer silahlarla sağlama fikri çelişkili bir fikirdir” diyerek, Güney Kore lideri Moon Jae-n’in yeni stratejisinin insanlık için barış inşa etmeyi hedeflediğini ancak bunun uzun bir müddet alabileceğini ve bu konuda sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Forum’daki konuşmasında, “Açıkça söyleyebiliriz ki, hükümetimiz nükleer silahları sınırlama yerine yok etme siyasetini sürdürecek” ifadelerini kullanan Moon, Kuzey Kore’nin nükleer silah tehditlerine dair şunları söyledi;

“Kuzey Kore tarafından nükleer silah kullanılması ihtimali senaryosunun gerçekleşmesi halinde, Güney Kore bunun intikamını şiddetli bir şekilde alacaktır. Herhangi bir ülkenin nükleer silah elde etmesini istemeyen Güney Kore, Pyongyang tarafından böyle bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde bütün askeri gücünü kullanacaktır. Bununla birlikte, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması çabalarımızı sürdürüyoruz ve bu çabalardan asla geri adım atmayacağız.”