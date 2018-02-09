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Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya oturdular

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey ve Güney Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte barışı temin edeceğine olan inancını dile getirdi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekti.

09 Şubat 2018 Cuma 20:11
Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya oturdular

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine dair inancını dile getirerek, "Böyle bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ne kadar anlamlı ve hayırlı olduğunu" söyledi.

Moon, birçok devlet başkanı ve liderin katıldığı PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninden önce verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, "Burada hep bir arada olsak da farklı ülkelerin çözmesi gereken çok sayıda zorlu mesele mevcut. Güney Kore'nin de başka ülkelerle çözülmesi gereken güç sorunları var." ifadesini kullandı.

İki Kore'nin olimpiyatlarda birleşik bir kadın hokey takımı oluşturma yönünde vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Moon Jae-in, "Burada bir arada olmamız, küresel barışa doğru atılan ilk adım için değerli bir başlangıç olacak." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı, konuşmasında, iki Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğini ümit ettiğini de vurguladı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde de Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekti.

Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi Propaganda Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong ve Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam, törende Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin arasındaki Pence'in arkasında görüntülendi.

Bu arada, Kim Yo-jong'un törende Moon Jae-in ile el sıkıştığı da görüldü.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:11
  1. Kuzey Kore
  2. Kim Jong-un

YORUM YAZ

  • aliali36 dk önce
    danışıklı dövüş. Gerilim çıkart doların çöp olmasını engelle.
  • MikailMikail1 sa önce
    Tek cümle ile; İt iti ısırmaz!!!
  • Murat Murat 1 sa önce
    Onlar Müslüman öldürmekten zevk alır, ötekilerle şov dalaş. Hem kuzey Kore’nin petrolü yok, değmez.
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