Savaş çıkacak gibi! ‘Nükleer silahlar…’

Kuzey Kore ve ABD arasında savaş çanları çalmaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore’ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi ve Washington'ın sabrının sonuna geldiğini resmen ilan etti.

Pyongyang yönetiminin buna yanıtı ise daha da sert oldu. Al Jazeera'ya özel bir röportaj veren Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Sin Hong-chol, ülkenin en üst düzey alarm seviyesine geçtiğini açıkladı.

Washington yönetimine nükleer silahların bir illüzyon olmadığı uyarısını yapan Sin, "Trump yönetimi dünyaya gözlerini açarak bakmalı. Dikte etme zamanı bitmiştir" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Bölgeye yaklaşmakta olan ABD savaş gemilerinden herhangi bir tehdit farkedilmesi halinde Kuzey Kore ordusunun acımasız bir saldırıya geçeceğini' söyledi.

BİRÇOK MESAJ İÇEREN ZİYARET

Bugün Güney ve Kuzey arasındaki ünlü Panmunjom köyüne giden Mike Pence, Kuzey Kore için bütün seçenekler masada" dedi.

Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'BARIŞÇIL YOLLARLA YA DA NE GEREKİYORSA O YAPILACAKTIR'

Hafta sonu yeni bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore'nin 'provokasyon' yaptığını belirten Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı, Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn ile görüştü ve ikili basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, büyükbabası Kim Il Sung’un doğum gününde yeni bir balistik füze fırlatmış ancak deneme başarısız olmuştu.

ABD, İKİ UÇAK GEMİSİ DAHA GÖNDERİYOR

Pyongyang yönetiminin üst üste gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından ABD ünlü uçak gemisi USS Carl Vinson ve beraberindeki savaş gemilerini bölgeye göndermişti. ABD filosu, yarın Kore Yarımadası’na ulaşmış olacak.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajası, Pentagon'un USS Nimitz ve USS Ronald Reagan uçak gemilerini de bölgeye gönderdiğini bildiriyor.

RUSYA ABD'Yİ UYARDI

Bölgedeki tansiyonu dikkatle izleyen Rusya ise, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı olarak Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmeyeceğinin umulduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'ın pervasız nükleer faaliyetlerini Moskova'nın onaylamadığını ancak Kuzey Kore'ye karşı tek taraflı bir yanıtın uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.

İki haftadır tüm dünyanın soluğunu tutarak takip ettiği gerilimde, Kuzey Kore birçok kez ABD'ye nükleer yanıt verebileceğini duyurdu.

PANMUNJOM: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.

Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.

Köyde sınırı barındıran binaya turistlerin girmesine izin veriliyor. Ancak 'sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.

Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.

İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde.

1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.

Kore Yarımadası’nın düşman kardeşleri, 2000'lerin başından bu yana ailelerin buluşmasını sağlıyor. Bugüne kadar binlerce aile, diğer taraftaki akrabalarıyla görüştü.