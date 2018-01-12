Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savaş çanları çalıyor... İran için dev çağrı

Kurmay Albay Turki el-Maliki, S.Arabistan'a atılan balistik füzenin, İran'ın Husilere verdiği desteği sürdürdüğünün göstergesi olduğunu bildirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:40
Savaş çanları çalıyor... İran için dev çağrı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı basın açıklamasında, Husilerin sınırdaki Necran kentine attığı balistik füzenin İran'ın, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve bölgesel emniyeti tehdit etmek amacıyla Husilere verdiği desteği sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. 

Husilerin Necran'a attığı füzenin Suudi Arabistan tarafından imha edildiğini hatırlatan Maliki, füzenin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek bunun İran destekli Husilerin "düşmanca eylemleri" olduğunu kaydetti.

Maliki, bunun Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal olduğuna dikkati çekerek, ayrıca sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının uluslararası insan haklarına ihlal olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Maliki, yasa dışı suç örgütlerine balistik füze ve silah yardımı yapan İran'ın ihlallerine son verilmesi için ciddi adımlar atılması, İran'ın yargılanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberinde dün Husilerin, sınırdaki Necran kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda yayınlanan haberde, "atılan balistik füzenin Necran'daki Özel Kuvvetler Karargahı ile Apaçi helikopterlerinin bulunduğu mevzileri vurduğu" öne sürülmüştü.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:40
  1. iran
  2. yemen
  3. suudi arabistan
  4. koalisyon
  5. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    1. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    2. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    3. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    4. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    5. 14 projeye süper teşvik geliyor
    6. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    7. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    8. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    9. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    10. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    13. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    14. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    15. Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler..
    16. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    17. Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın”..
    18. Türkiye'den kritik Bitcoin adımı
    19. Doğuştan epilepsi hastası 3 yaşındaki..
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim