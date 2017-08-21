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"Savaş bitti, şimdi sırada Türkiye ile savaş var"

Zalim Beşşar Esed’in danışmanlarından Buseyne Şaban, ‘Yabancı güçlerin muhaliflere verdiği destek kesilirken 6 yıldır devam eden iç savaş da bitmek üzere" dedi. Şaban haddini aşarak, Esed zulmüne karşı muhalifleri destekleyen Türkiye'yi de tehdit etti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:28
"Savaş bitti, şimdi sırada Türkiye ile savaş var"

Asyanın Sesi'nde geçen habere göre Buseyne Şaban, "Yemin ederim ki Hükümet, ister Türk olsun ister Amerikan, tüm yabancı güçlere karşı direnebilecektir." dedi.

‘Esed Hükümetinin savaştan bu yana ilk defa uluslararası fuara katılacağını’ duyuran Esed’in önemli danışmanı Şaban, fuara, 'savaşın bittiği ve şimdi yeniden yapılandırma yoluna başladıkları' mesajını göndereceklerini de söyledi.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed Rejimi, ülke nüfusunun önemli kısmını barındıran batı bölgesindeki hakimiyetini Suriye’nin iç taraflarına doğru taşımayı amaçlıyor.

Deyr Ez Zur’un ele geçirilmesi, Esed Rejimi için ülkede kontrolü yeniden ele geçirme adımı olarak görülüyor.

Lübnanlı El Meyadin Televizyonuna konuşan Buseyne Şaban, "Muhalifleri destekleyen yabancı güçlerin siyasetlerini değiştirmesiyle yüz binlerce insanın öldüğü savaş son evresine gelmiştir" şeklinde konuştu.

Şaban’ın Lübnanlı kuruluşla yaptığı röportaj Suriye Devlet Televizyonu tarafından da yayınlandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, "ABD Başkanı Donald Trump, CIA’in yürüttüğü ‘ılımlı muhalif’ projesini durdurarak Suriyeli birliklerin Esed Rejimine karşı yürüttüğü faaliyetleri desteklemekten vazgeçerken muhaliflerin en önemli destekçisi Türkiye’nin de sınırlarını tehdit eden PYD/PKK’yı öncelemeye başladığı gözleniyor" denildi.

Buseyne Şaban, ‘Terörizmi bitirdikten hemen sonra topraklarımızda gayri meşru varlık gösterenlerle savaşacağız, bu ister ABD olsun, isterse Türkiye’ dedi. 

Washington Yönetimi, DAEŞ’le mücadele adına girdiği Suriye’nin kuzeyinde askeri üsler inşa ederek geniş miktarda silah sevkiyatı yapıyor. ABD destekli PYD/PKK unsurlarına göre Esed Rejimi PKK’nın kurtardığı bölgelere geri dönmeyecek.

Buseyne Şaban ‘bu haftaki ticaret fuarının bir U-dönüşü olduğunu ve Suriye ordusu ve müttefiki kuvvetler için geçen sene Halep’i ele geçirdikten sonraki bir güç gösterisi olduğunu’ ifade etti.

Yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Suriye savaşında 11 milyon vatandaş da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:28
  1. esed
  2. suriye
  3. suriye savaşı
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