Savaş başlıyor...Allah bizimle!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü köşesinde ABD destekli YPG’li teröristlerin yuvalandığı Afrin’e yönelik olası operasyonu değerlendirdi.

Uluslararası sistemin ABD’yi bu tutumundan vazgeçirememesi durumunda savaşa hazır olunması gerektiğini belirten Dilipak, ''ABD’nin bu maceracı politikası Amerikan yönetimi için sadece siyasi bir kriz değil, aynı zamanda iktisadi ve askeri bir krizin de kapısını arayabilir. Trump’ın bu tavrı kendi iktidarının da sonunu getirebilir'' dedi.

''Savaş başlıyor'' diyen Dilipak ''Eğer ABD bu akılsız politikasından vazgeçmeyecekse, uluslararası sistem bu kötü gidişe bir 'dur' demeyecekse 'hazır olun cenge, isterseniz sulhu salah'. Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyor'' ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI;

ABD Ankara’nın sabrını test ediyor. Erdoğan son sözü söyledi:

1-Sınır güvenliğimize yönelik bir tehdit oluştuğunu görürsek gereğini yaparız. Saldırının kimden geldiğine bakmayız.

2-Bölgedeki terör örgütü üyeleri ile aynı elbiseleri giyen, birlikte hareket eden, yakalarında aynı arma ve rozetleri taşıyanların kim olduklarını fark edemeyebiliriz, o zaman onlar da birlikte oldukları ile birlikte aynı akıbeti taşıyabilirler. Yani aynı şekilde aynı toprağa gömülebilirler.

Erdoğan’ı ciddiye alın! Blöf yapmıyor. Söylediğini yapar.

Erdoğan’ın zaten bu kadar beklemesi bile sürpriz. ABD bunu “korku” şeklinde anlıyorsa yanılır.

ABD’yi kim yönetiyor bilmiyorum: Beyaz Saray mı, Pentagon mu, FED mi? Kim yönetiyorsa, onlar yarın olacaklar karşısında bir şok yaşamak istemiyorlarsa, şimdiden tedbir alsınlar.

BM ve Güvenlik Konseyi konuyu acil olarak gündemine alması gerek. Yarın geç kalabilirler.. BM ve GK üyesi bir ülke, bölgede doğrudan terör örgütleri ile işbirliği yaparak bir müttefiğine karşı düşmanca planlar yapıyor ve bir başka BM’ye üye ülke topraklarında, o ülkedeki krizi derinleştirerek, terör örgütü üzerinden bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmek ve kendine bağlı bir bölge oluşturmak için bir süreden bölge ve dünya barışını tehdit eden vahim bir politika izliyor. Bölgeye binlerce TIR silah, mühimmad taşıyor. Köşeye sıkışan terör örgütü üyelerini başka operasyon bölgelerine taşıyor.

NATO’nun konuyu acil olarak gündeme alması gerek. Çünki NATO üyesi iki ülke bölgede askeri anlamda karşı karşıya. Bir NATO üyesi ülke, bölgede terör örgütleri ile işbirliği yapıyor.. Bu durum NATO’nun varlık ve meşruiyeti, bundan sonrası için gerekip-gerekmediği konusunda yeni bir tartışmaya kapı aralayabilir.. Dahası, bu gelişme NATO’nun sonunu getirecek bir süreci başlatabilir..

Bu kriz aynı zamanda bir NATO krizidir.

AB bu konuyu acil olarak gündemine almak zorundadır. Çünki, AB ülkelerinin çoğu, aynı zamanda NATO ülkesidir. Dolayısı ile NATO’da yaşanacak bir kriz AB ülkelerini de yakından etkileyecektir..

Öte yandan; Suriye Sycos-Picot anlaşması çerçevesinde, bir NATO ve AB ülkesi olan Fransa buradaki gelişmelerden sorumludur ve bölgedeki gelişmelerden 1. Derecede etkilenecektir.

Bölgedeki gelişmelerden Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri ve İran da öncelikli bir şekilde etkilenecektir. Tabii İngiltere garantör olarak, Rusya ise Tartus ile ilgili olarak bu süreçten sıcak bir şekilde etkilenecektir.

Arap ülkelerinin çoğu, Mısır ve Suudilerin dümen suyunda, ABD’nin bir Arap ülkesini işgal operasyonu karşısında sessiz! Suriye krizi bütün dengeleri altüst edebilir ve olaylar daha da kontrolden çıkacak (...)

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