Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

SAÜ’den Milli Havacılık Motorları Ar-Ge faaliyetlerine destek

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) İnsan Kaynakları Direktörü Kemal Levent Tüfekçi, Sakarya Üniversitesi’nin (SAÜ) TEI Tasarım Mühendisliği Direktörlüğü’nde yapılan Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği destek dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:44
SAÜ’den Milli Havacılık Motorları Ar-Ge faaliyetlerine destek

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Kemal Levent Tüfekçi, Üniversite-Sanayii İşbirliği kapsamında TEI Tasarım Mühendisliği Direktörlüğü’nde yapılan Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına, Üniversite olarak vermiş oldukları destekten dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İmdat Taymaz ve Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette ayrıca diğer Ar-Ge işbirlikleri konusunda da görüşmeler yapıldı.

Üniversite olarak sanayi işbirliklerine her zaman destek verdiklerini belirten Rektör Elmas, “Sakarya Üniversitesi olarak, sanayi işbirliği konusuna özel önem gösteriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda birçok protokole imza attık. Savunma Sanayii’ne yönelik bu tür işbirliklerinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Güçlü Türkiye için, 2023 hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretin ardından Kemal Levent Tüfekçi, verdikleri desteklerden dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkür plaketi takdim etti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:44
  1. Türkiye
  2. Sakarya
  3. Muzaffer Elmas
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...