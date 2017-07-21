SAÜ’den Milli Havacılık Motorları Ar-Ge faaliyetlerine destek

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Kemal Levent Tüfekçi, Üniversite-Sanayii İşbirliği kapsamında TEI Tasarım Mühendisliği Direktörlüğü’nde yapılan Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına, Üniversite olarak vermiş oldukları destekten dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İmdat Taymaz ve Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette ayrıca diğer Ar-Ge işbirlikleri konusunda da görüşmeler yapıldı.

Üniversite olarak sanayi işbirliklerine her zaman destek verdiklerini belirten Rektör Elmas, “Sakarya Üniversitesi olarak, sanayi işbirliği konusuna özel önem gösteriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda birçok protokole imza attık. Savunma Sanayii’ne yönelik bu tür işbirliklerinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Güçlü Türkiye için, 2023 hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretin ardından Kemal Levent Tüfekçi, verdikleri desteklerden dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkür plaketi takdim etti.