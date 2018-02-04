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Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık oranını artırmak

TarımSigortaları Havuz İşletme AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan toplam arazilerin yüzde 20'si TARSİM tarafından sigortalanmış durumda. Hayvan hayatı tarafında ise toplam hayvan varlığının yaklaşık yüzde 6 ila 7'si sigortalı." dedi.

04 Şubat 2018 Pazar 12:14
Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık oranını artırmak

TarımSigortaları Havuz İşletme AŞ  (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TARSİM'in devlet destekli  tarım sigortaları sistemi olduğunu söyledi.

TARSİM'in 2005 yılındaki Tarım Sigortacılığı Yasası'yla 2006 yılında  ilk poliçesini düzenlediğini belirten Satoğlu, "TARSİM, tarımda  sürdürülebilirliği sağlayacak olan sistemin adı. Bu bir devlet destekli sigorta  sistemi. Kar amacı olmayan, doğal afetler yaşayan üreticilerin kesintisiz olarak  tarımsal faaliyetlerini devam ettirmesini sağlayacak bir sistem. TARSİM aslında  bu imece dediğimiz sistemin modernize edilmiş, sigorta sistemi haline getirilmiş  olan şeklidir." diye konuştu.

Satoğlu, TARSİM'in bitkisel üretim, sera, büyükbaş, küçükbaş ve kümes  hayvancılığında, su ürünleri ile arıcılık gibi bütün faaliyetleri değişik  risklere karşı koruyan, poliçelendiren bir sistem olduğunu ifade etti.

Türkiye'de bitkisel üretim tarafında sigortalanabilir alanların yüzde  20'sinin sigortalı olduğunu vurgulayan Satoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan toplam arazilerin yüzde 20'si  TARSİM tarafından sigortalanmış durumda. Hayvan hayatı tarafında ise toplam  hayvan varlığının yaklaşık yüzde 6 ila 7'si sigortalı. Henüz 11 yıllık bir  sistem, dolayısıyla çok hızlı büyüyor. Yıllar itibarıyla bu oranlar artarak devam  edecek. Önümüzdeki yıllarda oran daha da yükselmiş olur. 2018'de temel hedefimiz  bu sigortalılık oranını biraz daha artırmak."

"İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKTEN TÜM DÜNYA ETKİLENİYOR"

Satoğlu, kuraklık teminatına da geçen yıl başladıklarına dikkati  çekerek, "Kuraklık teminatı vermeye buğdayda başladık. Bu yıl buğdayın yanına  arpa, yulaf, çavdar, tritikale dediğimiz tahıl ürünleri de ilave oldu. Onlar için  de ilçe bazlı kuraklık verim sigortası teminatı vermeye başladık." dedi.

İklimsel değişiklikten yoğun şekilde tüm dünyanın etkilendiğine işaret  eden Satoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye de giderek bundan etkileniyor. Yaşanan doğal afetler, sel, su  baskınları, aşırı yağışlar, don, dolu ve hortum hadiseleri çok yoğun ve  Türkiye'de de yaşanmaya başladı. Bu durum tarımı çok etkiliyor. Kuraklık da aynı  şekilde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel problemlerden birisi  olabilir. Bu anlamda TARSİM üreticilerimizi belli korumalar ve teminatlarla o  risklere karşı korumuş oluyor. Bu yıl da temel hedefimiz, bu risklere karşı  üreticilerimizin poliçelerini yaptırmalarıdır."

Satoğlu, üreticilere poliçelerini yaptırmaları tavsiyesinde bulunarak,  "Maliyet değil, bu bir ihtiyaç. Üreticilerimiz bunu bir maliyet olarak görmesin.  Nasıl gübre bir ihtiyaçsa tarımsal faaliyette sigorta da bir ihtiyaç, bir maliyet  unsuru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de 2014 yılında fındıkta yaşanan don olayını anımsatan  Satoğlu, "Karadeniz'de 2014 yılında yaşanan don hadisesinde bölgeye çok ciddi  hasar ödememiz oldu. Sonraki yıllar giderek hasar olmadığından dolayı poliçe  adetleri azalmaya başladı. Üretici hasar olmuyor nasılsa diye poliçe yaptırmama  yoluna gidiyor. Üretici poliçe yaptırmayı alışkanlık haline getirmeli. Hasara  bağlı değil de bunun her yerde olabileceğini düşünerek mutlaka poliçelerini her  sene yenilemeleri gerekir." diye konuştu.

Satoğlu, poliçe sayısının geçen yıl 1 milyon 600 bine ulaştığını  belirtti.

TARSİM'den en çok yararlanan üreticiler hakkında da bilgi veren  Satoğlu, "Bir üzüm üreticileri, iki kayısı üreticileri, üç fındık üreticileri en  çok hasar alan üreticilerimiz. Çünkü bu ürünlerimizin ekonomik değeri yüksek,  stratejik ürünler. Ekonomik ürünleri yüksek olduğu için üreticilerimiz daha çok  bu ürünlerde sigortalama yoluna gidiyorlar." dedi.

Satoğlu, bu dönemin poliçe dönemi olduğunu kaydederek, ürünlerin  poliçe yaptırma dönemlerinin değiştiğini, fındık için de 10 Mart'ın son poliçe  kabul tarihi olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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