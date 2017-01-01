Satışın düşmanı faiz

Tüketicileri de doğrudan etkileyen bu gelişme, şubat ayında yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, ‘Bu gidişe dur demenin vakti gelmiştir. Müşterileri kaçırmamak için 60 ay faizsiz senetle satış yapmaya başladık. Biz buna dayanabiliriz. Ya diğer şirketler ne yapsın. Bankalar faiz yarışında, biz ise, müşteri avındayız. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir’’ mesajı verdi.

BANKALAR HEPİMİZİ ZORLUYOR

Türkiye’de metrekare fiyatı 6 bin TL’nin üzerinde olan projelerin satışında çok zorlandıklarına dikkat çeken Akbal, “Artık sektörde yap-sat modeli yap-sabır modeline dönüşüyor. Bunun için de mali yapısı güçlü şirket olmak gerekiyor. Faizler böyle gider, hükümet de yeni tedbirler almaz ise, sektör biraz daha zorlanır’’ uyarısında bulundu. Akbal uyarılarını şöyle dile getirdi: ‘’Tüketicinin en konforlu şekilde daire sahibi olması lazım. Koruyucu önlemleri devlet almak zorunda ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Bankalar konut kredisi vermek istemediği için herkes kendine göre finansman modeli oluşturup satıyor. Biz de Fuzul Grup olarak Başakcity’de 60 ay vade ile topraktan senetle satış yapıyoruz, bankayı karıştırmıyoruz. Oranlar da çok yüksek.

BEKLENTİLERİMİZ VAR

Ayrıca 2017’de devletin KDV’yi düşürmesi, damga vergisini sıfırlaması ve tapu harcını yüzde 50 indirmesi gibi teşviklerle vatandaşa yüzde 11’in üzerinde indirim sağlanıyordu. Torba Yasa’da çıkması muhtemel teşviklerle ilgili beklentilerimiz de bu yönde.”

KANAL İSTANBUL YABANCI İÇİN YENİ BİR UMUT

3. İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mahmut Akbal, kesinleşen Kanal İstanbul güzergahının Başakşehir’e önemli bir değer katacağını belirterek, “Yabancıya arsa satışını hızlandıracak. Son 3 yıldır özellikle yabancılar arsa keşfi için zaten gelip gidiyorlardı. Hazırlıkları vardı. Kanal İstanbul bu anlamda özellikle yabancılara hitap eden bir proje” dedi. Akbal, “Başakşehir’de ortalama arsa metrekare değerinin 1.000 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Kanal İstanbul ile daha da değerlenecek. Bu bölgede ilk arsa alanlar kazandı, bundan sonra alanlar sabırlı olacak. 2-3 yılda para kazanalım derlerse bu mümkün değil. Sabrederlerse kazanırlar. Artık fiyatlar 3’e 5’e katlanmaz. Ayrıca bize çok yakın. Bizim 3. İstanbul Başakşehir projesinin üst katlarından daire alanlar, geçen gemileri görebilecek’’ diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ İSTANBUL BAŞARISI

Akbal ailesiyle birlikte 3. İstanbul Başakşehir projesinde imzası bulunan Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık projenin ilerleme süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk 2 etabın yüzde 70’ini sattık. Bu 579 konutun yüzde 70’ine yani yaklaşık 420 konuta tekabül ediyor. Bu da günde bir daire sattığımız anlamına geliyor ki zaten hedefimizde bu idi. Rezidans etabımızın satışı da sürüyor” açıklamasında bulundu. Saylık, Başakşehir’de stok tartışması ile ilgili olarak da, “Gelişen bölge olduğu için, projelerin gelecekte de alıcısı olacağı için, stok bu tür bölgelerde oldukça normal. Nitekim Kanal İstanbul, şehir hastanesi, 3. havalimanı, botanikpark gibi şehirde özlediğimiz ve ihtiyaç duyulan önemli projeler bölgemizde yükseliyor ve değer de katacak” dedi.