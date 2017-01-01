Satış yok diyenlere inat rekor kırdı

Nef’in Çekmeköy’deki yeni projesi Nef Çamlıtepe rekor kırdı, 2 günde tüm proje satıldı. Son 3 yıldır konut satış adedi ve ciro bazında sektör lideri olan Nef, Çekmeköy'ün yeni çekim noktası olacak Nef Çamlıtepe projesiyle, 2 günde 474 konut satışıyla yeni bir rekora imza attı. Çekmeköy’de, toplam 1.2 milyar TL proje değerine sahip üç ayrı proje, hem aileler hem de yatırımcılar için ayrıcalıklı bir yaşam ve yatırım fırsatı alanı sunacak.



Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın Nef olarak gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlamı olduğunu belirtti. Timur, “Bu satış hem Nef’e hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde bunun karşılığını görüyorsunuz” dedi.



Gayrimenkul sektörü, hafta sonunda 474 konutluk projenin 2 günde satılmasıyla son yılların rekorunu kırdı. Son 3 yıldır konut satış adedi ve ciro bazında sektör lideri olan Nef tarafından, İstanbul’un yeni yaşam ve eğitim vadisi Çekmeköy’de yapılacak üç ayrı projenin ilk ayağı olan Nef Çamlıtepe’deki 474 konutun tamamı bir hafta sonunda satıldı. Talep bırakan Nef müşterilerine öncelikli olarak sunulan proje, noterin de hazır bulunduğu ve yerinde tespit yaptığı iki gün boyunca oldukça fazla talep gördü. 2 günde yapılan 260 milyon liralık satışın sektörün geleceği için ümit verdiğini anlatan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu başarı hem Türkiye ekonomisine, hem de Nef’e duyulan güvenin en somut göstergelerinden biridir. Nef ve Fiba Grubu gibi iki önemli markanın bu projede bir araya gelmesi, projeye duyulan güvenin ve heyecanın artmasında da önemli rol oynadı. İhtiyaca cevap veren projelere imza attığınızda karşılığını görüyorsunuz” dedi.



1.2 milyar TL toplam proje değeriToplam proje değeri 1.2 milyar TL olan, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek Nef Çekmeköy’ün ilk projesi Nef Çamlıtepe’de 1+1’den 4+1’e kadar farklı tiplerde, bahçeli, teraslı ve balkonlu 474 adet konut yer alıyor. Anadolu Yakası’nın Göktürk’ü olmaya aday projede yer alan biyolojik göletler ve yeşil omurga ile proje çevresinde yer alan Alemdağ Ormanı, Nef Çamlıtepe sakinlerine rahat bir nefes alma imkanı sunacak. Yeni proje de çok yakında Nef Çamlıtepe’de 279 bin TL’den başlayan ödeme planları, 36 ay vadeli şirket finansmanı veya 120 ay vadeli kredide %0.99 oran avantajı, sadece talep bırakan Nef müşterilerine öncelikli olarak sunuldu.



Çok yakında Nef’in Çekmeköy’deki ikinci projesi Nef Ormantepe ve sonradan karar değiştiren Nef Çamlıtepe müşterilerinin yeniden satışa açılacak konutları; ön talep bırakıp hızlı satış nedeniyle istediği konutu alamayan Nef müşterilerine öncelikli olarak satışa açılacak.Türkiye’nin en çok ve en hızlı satış yapan gayrimenkul markası olarak, İş GYO ile ortak gerçekleştirilen İnistanbul projesinin bir günlük rekor satışını tazelediklerini belirten Timur, “Sektörümüzde, bugünkü piyasa ve ekonomide böyle bir satış rekoruna imza atmamız bizim için büyük moral oldu. Böylece emlak piyasasını canlandırdığımız ve sektörümüzün hala çok güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Nef olarak yatırımcısına prim sağlayacak, hızla gelişen ve çekim merkezi haline gelen lokasyonlarda yaşam alanları geliştirmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



Nef HakkındaNef, Timur Holding’in bünyesi altında yer alan bir gayrimenkul markasıdır. 2010 yılından bu yana en küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan Nef, bu hedefle çıktığı yolda kısa sürede büyük işlere imza attı. Türkiye’de ve dünyada 6 ülkedeki büyük metropollerde sektörel ihtiyaçları analiz etmek için uzman kişi ve kurumlarla çeşitli anketler ve araştırmalar yapan Nef, hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktası haline getirerek çalışmakta ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandırmak için satıştan pazarlamaya bütün katma değer zincirini yeniden tasarlamaktadır. Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 4’ü ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutmakta ve dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışmaktadır.