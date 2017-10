Satış performansıyla göz doldurdu

WE Haliç’in devam eden lansman kampanyası kapsamında, yatırımcılara 7 Tepeli İstanbul’a 7 Farklı Ödeme Seçeneği mottosuyla birbirinden avantajlı ve cazip ödeme koşulları sunuluyor.

7 farklı ödeme seçenekleri arasında yüzde 5 peşin 12 ay taksit erteleme, 120 ay banka kredisi avantajı dikkat çekerken şirket bünyesinde, WE Ilgın Finans Modeli’yle 48 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkânı sunuluyor.

Stüdyodan 5+1’e kadar daire seçenekleri

WE Haliç 11 blokta 1.057 daire, 27 ticari ünite ile toplamda 1.084 bağımsız birimden oluşuyor. We Haliç’te 50 m2 lik stüdyolardan başlayıp farklı daire tipleri ve metrekare seçenekleriyle 5+1’e kadar farklı büyüklükteki bahçeli, teraslı ve 3 metre tavan yüksekliğine sahip daire seçenekleri yer alıyor. Daire büyüklükleri 290 metrekareye kadar uzanıyor. We konseptli konut ve çarşı bölümleri; WE konut, We bulvar çarşı, We meydan olarak tanımlanan projede fiyatlar, 285.000 TL’den başlıyor.

Pierre Lotti ve Haliç’ten başlayıp tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarasıyla sahip bulunan proje, ticari ve sosyal donatılarıyla bir mahalle konsepti yaratıyor. We bulvar çarşıdaki seçkin markaların yer aldığı ticarî alanları kaplayan mağazalar, kafeler ve restoranların yer aldığı prestij caddesini, şehrin kalbinin attığı bir bulvara dönüştürüyor.

E-5 ve TEM karayolunun orta noktasında yer alan We Haliç, Boğaz köprülerine, havalimanlarına yakın, ulaşım aksının tam ortasında, şehrin kalbindeki konumuyla üst düzey yaşam konforu sunuyor. Mevcut kara, hava, deniz ve raylı ulaşım hatlarına ek olarak 2018 yılı içinde ve 2019’da devreye girecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey ile Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hatları, Haliç tramvayı ve proje aşamasında olan Alibeyköy-Eyüp tünelleri, We Haliç’in özel lokasyonunu daha da avantajlı hale getiriyor. We Haliç, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’ne 8, Atatürk Havalimanı’na 10, Mecidiyeköy’e 7 dakika uzaklıkta, Eyüpsultan Camii’sine sadece yürüme mesafesinde yer alıyor.

Künye Bilgiler

Yapımcı Firma: Ilgın İnşaat

Proje Tipi: Daire , Rezidans

Konut Sayısı: 1057

Arsa Alanı: 58500 metrekare

Konut Tipleri: 1+0 , 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1 , 5+1

Metrekare Alanı: 50 - 290 metrekare

Teslim Tarihi: Ocak 2020