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'Satıcı değil içiciyim' diyen 'Enayi' serbest bırakıldı!

Önceki gün Taksim'de kendinden geçmiş halde bulunan bir kadına, uyuşturucu verdiği iddia edilen ve alnında 'enayi' yazan Adem Akkoç görgü tanıklarının ifadeleri sonrası gözaltına alındı. Fakat görgü tanıklarına rağmen hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' işlem yapılıp serbest bırakıldı.

23 Haziran 2017 Cuma 01:22
'Satıcı değil içiciyim' diyen 'Enayi' serbest bırakıldı!

Taksim, Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde bulunan genç bir kadını gören vatandaşlar polisi aramış, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle ayılan kadın olay yerinden ayrılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar kadına alnında 'enayi' yüzünde de gözyaşı şeklinde dövme bulunan bir kişinin uyuşturucu verdiğini söyledi. Polis, Adem Akkoç (30) isimli bu şahsı gözaltına aldı.

O KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis sokakta bayılan kadını da bularak emniyete getirdi. Adının Özge P. olduğu tespit edilen kadın "Bana uyuşturucu verdi. İçtik. Şikayetçi değilim" dedi.

"BEN SATICI DEĞİL, İÇİCİYİM"

Adem Akkoç'un, polisteki ifadesinde, "Moda tasarımcısıyım. Ben sokakta insanlardan birer lira istiyordum. Sokakta o kızı gördüm. Ondan da para istedim. Bana bir lira verdi. Sonra 'Bana ne içiyorsun' diye sordu. Ben de 'Bonzai' dedim. Sonra ben ona sordum. O da bana taş içtiğini söyledi. Ben de 'Taşa paramız yetmez. İstersen beraber Bonzai alalım' dedim. Biraz o para verdi, biraz da ben verdim ve 10 liraya Bonzai aldık. Beraber içtik. Sonra kendisini kaybetti. Ardından esnaf geldi. Bana uyuşturucu satıcısı gibi tepki gösterilince ben de olay yerinden ayrıldım. Kızı normalde tanımıyorum. Ben uyuşturucu satmıyorum, içiciyim" dedi.

Emniyette yaralamadan kaydı bulunan Adem Akkoç ve Özge P.'ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest kaldı.Yaşanan olay sonrası 'Enayi' dövmeli adamın kim olduğu merak uyandırmıştı. DHA'dan Çetin Aydın'ın haberine göre "Enayi" dövmeli Adem Akkoç, Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu, 30 yaşında.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 01:22
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  2. taksim
  3. uyuşturucu
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  5. Adem Akkoç
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