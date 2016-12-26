Satarken yakalandı: 3 bin 731 lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarasa satarken yakalanan kişiye 3 bin 731 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği av koruma ekipleri, yarasa sattığı iddia edilen kişiyle "alıcı" gibi irtibata geçti.



Şüpheli, "büyük nalburunlu" ve "uzun kanatlı" türlerinden 5 yarasayı av koruma ekiplerine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.



Yarasa satan kişiye, avlanması yasak yaban hayvanı türleri arasında yer alan yarasaları satması nedeniyle bin 231 lira, yaban hayatına müdahale ederek zarar vermesi nedeniyle 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 3 bin 731 lira ceza kesildi.



Ekipler tarafından el konulan yarasalar, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.



