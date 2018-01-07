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Satanist ayin için eve girdiler... Ölü çıktılar!

Yunanistan'a tatile gelen çift, kiraladıkları evde ölü bulundu.

07 Ocak 2018 Pazar 14:21
Satanist ayin için eve girdiler... Ölü çıktılar!

23 yaşındaki Bulgaristanlı Lilia Botusheva, 30 yaşındaki Alman erkek arkadaşı ile Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Vlachata şehrinde tatil için kiraladıkları evde ölü bulundu.

Ev sahibinin 31 Aralık'ta cesetleri bulması üzerine inceleme başlatan Yunan polisi, cesetlerin bulunduğu evde bıçaklar, mumlar ve şeytani bir ayinin yapıldığını işaret eden satanizmin sembollerinden pentagramlar buldu.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 14:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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