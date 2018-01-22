Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Satan Satana: Moskova’nın PKK'ya hiçbir borcu yok

Türkiye'nin Suriye'de Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Rus basınında geniş yer buldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:11
Satan Satana: Moskova’nın PKK'ya hiçbir borcu yok

Kommersant – Gazeteye konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Kirill Semyonov “Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye hava sahasını kullandığı düşünülürse, Türkiye’nin sadece Rusya ile anlaşmasının sonucu olabilir. Moskova’nın Kürtlere hiçbir borcu yok. Rus ordusunun geçmişte Afrin’de gözlemci güç konuşlandırması Ankara ile pazarlık yapılması için atılmış bir adımdı. O zaman Türkiye’nin operasyonu Moskova için avantajlı değildi. Oysa şimdi Moskova tüm suçu, Kürtlere kısa menzilli taşınabilir hava savunma sistemleri ve diğer silahları sağlayarak onları ABD etkisinin bir aracı haline getiren ABD’ye atabilir” dedi.

Aynı makalede Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov ise “ABD Kürtleri destekliyor. Onlara karşı yürütülen bu operasyon Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir mücadele. Aynı zamanda Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilişkileri genel olarak kötüleşiyor. Böyle bir durumda Rusya şu senaryoyu oynayabilir: Ankara ile daha yakınlaşmak ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için desteğini almak için Afrin’i Türkiye’ye ver” dedi.

‘ABD ANKARA’YI KIŞKIRTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI’

Izvestia (Hükümet yanlısı gazete) – Siyasi analist Vyacheslav Matuzov gazetedeki yorum yazısında şu görüşe yer verdi:

“Son gelişmeler Suriye ve Ortadoğu’daki durumu ciddi olarak karmaşıklaştırıyor. Ancak Türklerin bu askeri operasyonu diğer oyuncuların politikalarının bir sonucu. ABD Kürtleri kullanarak Ankara’yı kışkırtmak için her şeyi yaptı. Üstelik ABD bu tırmandırma sonucunda bir şey daha elde etti: Suriye krizinde siyasi çözümü sürecine zarar verdi. ABD Kürtleri kullanarak Suriye topraklarında varlığının devamını garanti altına alıyor” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:11
  1. Siyasi analist Vyacheslav Matuzov
  2. ABD Kürtleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim ve sağlığa geçen yıl ne kadar harcama yapıldı?
    1. Eğitim ve sağlığa geçen yıl ne kadar..
    2. HDP'li vekil hakkında yakalama kararı..
    3. 'Zeytin Dalı' Doları da vurdu! Eriyor
    4. Azez'den ilk fotoğraflar geldi! YPG..
    5. Satan Satana: Moskova’nın PKK'ya..
    6. Kritik tepe ele geçirildi
    7. ''Bir ABD askeri öldürdük''
    8. İncirlik'te hareketli dakikalar
    9. Terör örgütü yalvarmaya başladı
    10. Doğu Türkistanlılar Afrin için..
    11. Acı gerçek... Dünya'nın sadece yüzde...
    12. O ülke de S-400 alacak
    13. İngiltere'den Saddam Hüseyin planı
    14. Türkiye'nin istediği oldu! YPG'nin..
    15. Kilis Valiliği yakınına roket düştü!
    16. Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye..
    17. ABD 'Afrin' için geri adım attı!
    18. HDP Muğla İl Eşbaşkanı ve HDP Bodrum..
    19. Uçaktan inen yolcunun valizinde 3 kilo..
    20. 10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü