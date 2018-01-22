Satan Satana: Moskova’nın PKK'ya hiçbir borcu yok

Kommersant – Gazeteye konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Kirill Semyonov “Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye hava sahasını kullandığı düşünülürse, Türkiye’nin sadece Rusya ile anlaşmasının sonucu olabilir. Moskova’nın Kürtlere hiçbir borcu yok. Rus ordusunun geçmişte Afrin’de gözlemci güç konuşlandırması Ankara ile pazarlık yapılması için atılmış bir adımdı. O zaman Türkiye’nin operasyonu Moskova için avantajlı değildi. Oysa şimdi Moskova tüm suçu, Kürtlere kısa menzilli taşınabilir hava savunma sistemleri ve diğer silahları sağlayarak onları ABD etkisinin bir aracı haline getiren ABD’ye atabilir” dedi.

Aynı makalede Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov ise “ABD Kürtleri destekliyor. Onlara karşı yürütülen bu operasyon Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir mücadele. Aynı zamanda Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilişkileri genel olarak kötüleşiyor. Böyle bir durumda Rusya şu senaryoyu oynayabilir: Ankara ile daha yakınlaşmak ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için desteğini almak için Afrin’i Türkiye’ye ver” dedi.

‘ABD ANKARA’YI KIŞKIRTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI’

Izvestia (Hükümet yanlısı gazete) – Siyasi analist Vyacheslav Matuzov gazetedeki yorum yazısında şu görüşe yer verdi:

“Son gelişmeler Suriye ve Ortadoğu’daki durumu ciddi olarak karmaşıklaştırıyor. Ancak Türklerin bu askeri operasyonu diğer oyuncuların politikalarının bir sonucu. ABD Kürtleri kullanarak Ankara’yı kışkırtmak için her şeyi yaptı. Üstelik ABD bu tırmandırma sonucunda bir şey daha elde etti: Suriye krizinde siyasi çözümü sürecine zarar verdi. ABD Kürtleri kullanarak Suriye topraklarında varlığının devamını garanti altına alıyor” dedi.