Satamazsın dediler, pazar lideri oldu…

Gıda Mühendisi Muharrem Doğan, organik tavuktan, yumurtaya bakliyattan makarnaya kadar çok geniş bir ürün gamı bulunan Orvital'le şimdi de devlerin olduğu süt ürünleri pazarına giriş yapıyor.

Teşekkür mektubu alıyoruz

Eve sucuk sosis alma konusunda endişe duyan annelerin artık içi çok rahat diyen Doğan, "Evimizde artık gönül rahatlığı ile sucuklu pizza, sosisli makarna yiyebiliyoruz! yazan çok sayıda teşekkür mektubu alıyoruz." diye konuştu.

Eğitime ürün etiketi okuyarak başlayın

Sağlıklı bir nesil bilinçli anne babadan geçiyor bunu unutmayalım diyen Doğan "Eğitime ürün etiketi okuyarak başlayın. Ne kadar çok bilinmez, katkı maddesi yediğinizi gördüğünüzde gerçek farkındalık ve bilinçlenme o zaman başlayacak" şeklinde konuştu.

Sağlıklı olduğu kadar lezzetli gıdalar sunmak zorundasınız

Süt ürünleri pazarına girmek için doğru zamanı beklediklerine vurgu yapan Doğan "Çocukların damak tadı büyüklerden çok daha gelişmiş aynı zamanda katkı maddeli gıdalara da yabancı. Onlara keyifle yiyecekleri, sağlıklı olduğu kadar lezzetli gıdalar sunmak zorundasınız. Tüm tadım süreçlerinde çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki; süt ürünleri grubu da onların testinden geçti." dedi.

Lezzetli gıda konusunda fark yaratacak bir ürün gamı sunuyoruz

Muharrem Doğan "Organik süt, tereyağı, peynir, yoğurt ve ayranla sağlıklı gıda kadar lezzetli gıda konusunda da fark yaratacak bir ürün gamı sunuyoruz. Organik ürünlerde önemli olan denetlemedir. Hayvanın organik beslenmesi kadar yetiştiği toprağın ve yaşadığı kümesin de organik sertifikalı olması gerekiyor. Burada üreticiler kadar hassas olan bir diğer kanal ise zincir marketler. Organik süt ürünleri pazarına da ilk kez Migros ve Macrocenterlar'dan giriyoruz. Migros ve Macrocenter'lara sorumlu gıda perakendeciliğinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.