Satamayınca hayrına dağıttı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 yaşındaki Burak Özdemir, ailesine ait 2 binin üzerinde portakal ağacındaki ürünleri kilosu 50 kuruşa satamayınca, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtma kararı aldı.

2 binin üzerinde ağaçtan yıllık yaklaşık 150- 200 ton ürün aldıklarını söyleyen Özdemir, "Kilosu 50 kuruştan satılık tonlarca portakalımız var, alıcı yok. İhtiyacı olan varsa da gelip toplayabilir, ölmüşlerimin hayrına bedava" mesajıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ürünleri ihtiyaç sahiplerine vereceğini duyurdu.

Portakalın dökülüp yenemeyecek duruma gelmesindense, ihtiyaç sahiplerinin bedava tüketmesini istediğini belirten Burak Özdemir, "Ailemizde 4'üncü göbek olarak tarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tarımın durumu maalesef şu an içler acısı. Yaklaşık 10- 15 yıldır portakal 50 kuruş seviyesinde seyrediyor. Şu anda alıcı bulmakta da zorlanıyoruz. Fakat televizyonu açtığımızda 2 lira, 3 lira, 4 lira gibi fiyatlarla karşı karşıyayız." dedi.

Bizim kapımız herkese açık

Kilosu 50 kuruş olmasına rağmen alıcı bulamamasına tepki için portakalı ücretsiz dağıtma kararı aldığını kaydeden Özdemir, "Biz bu dağlarda büyümüş, büyük dedelerimizden beri Toroslar'ın Yörüğüyüz. Benim dedelerim de yedirip, içirip ikramda bulunmayı çok severdi. Ben de onların hayrına, hayır kapıları kapanmamış olsun dedim bu vesileyle. Bu şov gibi anlaşılmasın, bunu canı gönülden isteyerek yapıyoruz. İsteyenlere ve ihtiyacı olanlara da tekrar sesleniyorum, buyursun gelsinler. Yerinde görebilirler, inceleyebilirler. Bizim kapımız herkese açık. Misafir de ederiz seve seve." şeklinde konuştu.

Can suyu verir diye dua ediyoruz

Bu uygulamayla devlet yetkililerine seslerini duyurmak istediğini de vurgulayan Burak Özdemir, "Yaklaşık 2 binin üzerinde portakal ağacımız var. 150- 200 ton gibi yıllık hasadımız oluyor. Dönemsel olarak alıcı bulabiliyoruz, bazen de bulamıyoruz. Rusya kriziyle beraber ihracatın durması söz konusuydu şimdi tekrardan başlayacağı söylendi fakat bu henüz tarlaya yansımış değil. Çiftçiler olarak bunu pek hissedemedik. Ama inşallah bunun gibi pazarlara daha da yayılarak, kendi ürünlerimizi pazarlayarak ülke ekonomisine daha fazla katkısı olur. Çiftçiye bir nebze de olsa can suyu verir diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Verdiği emeğin karşılığını da almasını istiyoruz

Burak Özdemir'in sosyal medya paylaşımının ardından bahçeye gelen arkadaşı Ferit Haşimoğlu "Burak ağabeyimizi 4 senedir tanıyoruz. Dün sosyal medya üzerindeki paylaşımını gördüm. Hatta beni aradı Arkadaşlarına da söyleyebilirsin, ihtiyaç sahipleri buyursun, gelsin toplasın' dedi. Tabi ben de ihtiyacım olduğu için eve meyve toplayayım diye geldim. İnsan üzülüyor bu kadar portakal var, insanlar bu kadarını toplayıp da evine götüremeyecek. Ağabeyimizin satması, verdiği emeğin karşılığını da almasını istiyoruz."