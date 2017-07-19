SAT Komutanlığı iddianamesi tamamlandı

FETÖ/PDY'nin SAT Komutanlığı'ndaki personel ve Deniz Kuvvetleri'ndeki imam yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, İddianamede FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Yapılanması yani 'mahrem imamlar' listesinde yer alan şüphelilerden Servet M., Emrullah M., Ahmet T., Nihat M., Yusuf B., Önder Y., Kemal I., Sadık Y., Orçun S., Mustafa G., Ebubekir A., Fatih D., Enes H. ve Salih Ç.'nin darbe girişimi sırasında görevlerini sürdükdükleri kaydedildi.

İddianamede darbe girişiminden önce ve sırasında alt hiyerarşilerine verdiği talimatların zincirleme olarak en alt kademede bulunan ve 'öğrenci' olarak tabir edilen Deniz Kuvvetleri'nce aynen uygulandığı, darbe girişiminin İstanbul'daki SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı faaliyetlerinin bu şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.