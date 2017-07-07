Şaşırttılar... İsrail'e Amerika engeli!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

ABD'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Sözcüsü Nauert, İsrail'in son aldığı yeni yerleşim inşası kararını doğru bulmadıkları belirterek, "Bu yeni yerleşim yerleri inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.