En fazla doğalgaz rezervi İran!da

"BP 2017 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporundan" yapılan derlemeye göre, dünya üzerinde 186,6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 50 yıldan fazla yeteceği tahmin ediliyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,4 trilyon metreküple (yüzde 42.5) Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 56,7 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa ve Avrasya bölgesi izledi.

En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 7,6 trilyon metreküple Güney ve Orta Amerika oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran olarak belirlendi. Onu, 32,3 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle Rusya ve 24,3 trilyon metreküple Katar takip etti.

En fazla doğalgaz üreten ülke ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 749,2 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 21'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 579,4 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen üretimde 202,4 milyar metreküplükle üçüncü sırada yere aldı.