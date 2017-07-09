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Şaşırtan iddia! ABD PKK'yı vurdu: 40 terörist öldü!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:29
Şaşırtan iddia! ABD PKK'yı vurdu: 40 terörist öldü!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.

Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Belde çevresinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.

48 saatte 23 sivil yaşamını yitirdi

Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:29
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  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 29 dk önce
    %100 yalan.....Ulan biz bir haftada 40 tane domuz gebertemiyoruz bunlar bu işi nasıl yapmış.Amerika şeytanı tek bir mermi bile atmaz. Bu işte başka birkahpelik var.
  • SeherSeher33 dk önce
    Bizi oyalamaktan başka bir şey değil bu
  • MG-MuratMG-Murat39 dk önce
    Adamlar yanlislikla vuruyor, 40 geberik. Vay be. Demek kasitli vursalar, kökü kazilir... vay anasini
  • HakikatHakikat41 dk önce
    Kesin yanlışlıkla vurmuşlardır allah cc.bunları hep yanıltsın . Amin
  • Mürsel bilgenMürsel bilgen54 dk önce
    Bizde inandık Bunlar insanların zekasıyla bile dalga geçiyorlar Önce silah ver sonra vur KomiklikDanışıklı dövüş başka birşey değil
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Eşit miktarda yok etmek mantıklı....Biraz ondan biraz bundan....İkisi de sana ait tepe tepe kullan....
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Allah sasirtsin,insaallah hep boyle yanlislik olur. .siviller yerine birbirlerini vursun itler..BM uyuma sivil katliam var..
  • Turan Turan 1 sa önce
    Bu durumda Amerika beslediğikargalarıngözünü müoymuşit iti ısırmaz yalanolabilir.
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