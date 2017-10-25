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Şaşırtan benzerlik! İyi Parti'nin logosu...

Darbe girişiminden önce "yurtta sulh" sloganıyla partisine destek arayan Akşener'in parti logosu maklubeye benzetildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:56
Şaşırtan benzerlik! İyi Parti'nin logosu...

Güneş sembolü olan sarı ve gök mavisi tonlarını içeren logosunun ardından Akşener'in partisinin adının "İYİ PARTİ" olduğu öğrenildi. Akşener'in sloganı ise: Türkiye iyi olacak.

Partinin adı, Osmanlı'nın geldiği Oğuzların Bozok kolundan Kayı Boyu'nun 'IYI' simgesini hatırlatıyor.

PARTİNİN LOGOSU MAKLUBEYE BENZETİLDİ

Logoda Güneş yer alırken, 8 sırma ile de Selçuklu yıldızına atıf yapılıyor. Renklerin neden sarı-lacivert olduğuna dair ise henüz bir bilgi edinilemedi. Öte yandan ortaya çıkan bu logo, maklubeye benzetildi..

YURTTA SULH SLOGANI KULLANIYORDU

FETÖ ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adıyla darbe yapmak istemişti. Akşener de ‘yurtta sulh cihanda sulh’ sloganıyla kuracağı yeni parti için destek aramıştı. Akşener’in kampanya süresince 'Ben başbakan olacağım' açıklamaları ve slogan benzerliği kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:56
  1. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  2. Merak Akşener
  3. İYİ PARTİ
  • hilmihilmi6 sa önce
    bu sembolpartinin fetö bağlantısının kesin delili kabul edilebilir. savcılık hemen soruşturma başlatabilir. latife yapıyorum tabi. akit e yakışmıyor.bu meseleyi sulandırmayalım. devlet bu konuda soruşturma başlatmış olabilir. Böyle komik şeylere tevessül etmeyelim.
  • Harun bHarun b6 sa önce
    Türkiye Ak parti döneminde şahlandi bunun devamı gerek başka parti tanımıyorum kimin hangi partiyi kurmuş beni ilgilendirmez
  • MaraşlıMaraşlı7 sa önce
    Helal sana akit 12 den vurdun.
  • meral gülen yüzlümeral gülen yüzlü7 sa önce
    daha çok jantlı tekerleğe benziyor.aslında partiye uygun dönen tekerlek dönek insanlar
  • SelimSelim7 sa önce
    Antalya belediyesinden çalmışlar bu logoyu ve sloganı. Logosu bile çalıntı olan bir partiden ne beklenir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 sa önce
    Logosu, MaklubeyeBenzeyebilir Ama Partinin Kendisi Hiç MakbulDeğil Şüphesiz.
  • hounclehouncle7 sa önce
    Memleket tımarhaneye döndü
  • CemilCemil8 sa önce
    Komiksiniz.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR8 sa önce
    İYİ partinin açılımını ben yapayım İhanet,Yalan,İftira,3 ayak üzerine kurulmuş parti
  • ali veliali veli8 sa önce
    zikri neyse fikri ne olurmuş.koskoca güneşi maklubeye benzettmek artniyetli bi yaklasim
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