Şaşırtan benzerlik! İyi Parti'nin logosu...

Güneş sembolü olan sarı ve gök mavisi tonlarını içeren logosunun ardından Akşener'in partisinin adının "İYİ PARTİ" olduğu öğrenildi. Akşener'in sloganı ise: Türkiye iyi olacak.

Partinin adı, Osmanlı'nın geldiği Oğuzların Bozok kolundan Kayı Boyu'nun 'IYI' simgesini hatırlatıyor.

PARTİNİN LOGOSU MAKLUBEYE BENZETİLDİ

Logoda Güneş yer alırken, 8 sırma ile de Selçuklu yıldızına atıf yapılıyor. Renklerin neden sarı-lacivert olduğuna dair ise henüz bir bilgi edinilemedi. Öte yandan ortaya çıkan bu logo, maklubeye benzetildi..

YURTTA SULH SLOGANI KULLANIYORDU

FETÖ ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adıyla darbe yapmak istemişti. Akşener de ‘yurtta sulh cihanda sulh’ sloganıyla kuracağı yeni parti için destek aramıştı. Akşener’in kampanya süresince 'Ben başbakan olacağım' açıklamaları ve slogan benzerliği kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.