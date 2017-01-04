Şaşılığın nedenleri nelerdir?
- Genetik sorunlar
- Doğumsal sıkıntılar
- Katarakt
- Ateşli hastalıklar
- Kafa travmaları
- Yüksek tansiyon
- Şeker hastalığı
Şaşılık belirtileri nelerdir?
- Gözde paralelliğin kaybolması
- Baş ağrısı
- Göz ağrısı ve sulanması
- Çift görme
- Bulanık görme
Şaşılık nasıl tedavi edilir?
Şaşılık tedavisi kişiden kişiye farklılıklar gösterir.
- Gözlükle tedavi
Bazı şaşılıklar kırma kusuruna bağlı olarak gelişir. Bu gibi durumlarda hasta gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir.
Kapama tedavisi
Hastanın gözünde tembellik varsa kapama tedavisi yapılır.
Ortoptik tedavi
Ortoptik tedavi gözlerin görme yeteneğini kuvvetlendirme amacıyla yapılır.
Cerrahi müdahale
Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir
Botoks
Bazı kişiler ameliyat olmasına rağmen gözlerinde düzelme olmayabilir. Bu gibi durumlarda botoks tedavisi uygulanabilir.