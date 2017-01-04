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Şaşılığın nedenleri nelerdir?

- Genetik sorunlar

- Doğumsal sıkıntılar

- Katarakt

- Ateşli hastalıklar

- Kafa travmaları

- Yüksek tansiyon

- Şeker hastalığı

Şaşılık belirtileri nelerdir?

- Gözde paralelliğin kaybolması

- Baş ağrısı

- Göz ağrısı ve sulanması



- Çift görme

- Bulanık görme

Şaşılık nasıl tedavi edilir?

Şaşılık tedavisi kişiden kişiye farklılıklar gösterir.

- Gözlükle tedavi

Bazı şaşılıklar kırma kusuruna bağlı olarak gelişir. Bu gibi durumlarda hasta gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir.

Kapama tedavisi

Hastanın gözünde tembellik varsa kapama tedavisi yapılır.

Ortoptik tedavi

Ortoptik tedavi gözlerin görme yeteneğini kuvvetlendirme amacıyla yapılır.

Cerrahi müdahale

Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir

Botoks

Bazı kişiler ameliyat olmasına rağmen gözlerinde düzelme olmayabilir. Bu gibi durumlarda botoks tedavisi uygulanabilir.