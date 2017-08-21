Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saruhanlılı miniklerin açık hava şöleni

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı yaz dönemi öğrencilerinin başarılı çalışmalarını açık hava etkinlikleriyle kutladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:30
Saruhanlılı miniklerin açık hava şöleni

Düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, öğrencilerin velilileri de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Matematikten, gitar kursuna kadar bir çok branşta eğitim imkanı sağlayarak çocukların kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlayan merkezde, yaz dönemi kurslarının 15 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Etkinlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıtlarının 5 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında devam edeceği de belirtildi. 4-12 yaş arasındaki çocuklara, matematik, İngilizce, Türkçe, mental aritmetik, gitar, keman, halk oyunları, satranç, okul öncesi eğitim sağlayan merkezde, talep olması halinde resim, baleve ritmik cimnastik kurslarının da hafta içi ve hafta sonu guruplarıyla verileceği dile getirildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:30
  1. Manisa
  2. Saruhanlı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    1. Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    2. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    3. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    4. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    5. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    6. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    7. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    8. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    9. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    10. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    11. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    12. Lapseki’de yol çalışmaları
    13. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    14. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    15. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    16. Gediz’de Motosiklet Festivali
    17. Organik tarım için 630 km pedal..
    18. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    19. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    20. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!