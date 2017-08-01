Sarovic: Bosna Hersek ve Türkiye arasında ticaret artıyor

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Bosna Hersek ile Türkiye arasında artan ticaret hacminin 2017 yılının ilk 6 ayında 250 milyon avroyu aştığını söyledi.



Sarovic, Bosna Hersek'in 2017'nin birinci ve ikinci çeyrek dış ticaret verilerinin paylaşıldığı toplantıda, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik süren ve bazı alanlarda ilerleme kaydedilen görüşmelerin başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

Mirko Sarovic, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ihraç edilen un, yağ, et, şeker ve buğday konularında "zor geçen" görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye karayoluyla et sevkıyatının kendileri için önemli olduğunu aktaran Sarovic, "Türkiye'ye karayoluyla yapılan et ihracatı sayesinde güç bir engeli aşarak ticaretin daha ucuz, hızlı ve etkili olmasını sağladık." dedi.

Sarovic, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki artan ticaret hacminin bu yılın ilk 6 ayında 250 milyon avroyu aştığına dikkati çekti.

Bosna Hersek'in Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Avusturya ve Almanya ile de son derece iyi ticaret ilişkileri geliştirdiğini anlatan Sarovic, ülkesinin 2017 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde gösterdiği gelişmeden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Ticaret Odası Başkanı Ahmet Egrlic ise Bosna Hersek'in 2017'nin ilk ayından bu yana yüzünü partner ülkelere döndüğünü belirterek, "Bosna Hersek'in geçtiğimiz 6 ayda dış ticaret hacmi yüzde 14 artış kaydetti. Bu bağlamda, Bosna Hersek'in yüzünü bölgesel ortaklarına döndüğünü söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA