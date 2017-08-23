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Şarkıcının silah çetesi çökertildi! Hepsi enselendi..

İstanbul’da silah kaçakçılığından tutuklanan şarkıcı Günter Bayraktar’la bağlantılı silah kaçakçılığı çetesi üyesi 22 kişi yakalandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
Şarkıcının silah çetesi çökertildi! Hepsi enselendi..

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 ay önce silah kaçakçılığı yapan bir çeteyle ilgili bilgi aldı. Araştırmalarda, şarkıcı Günter Bayraktar’ın çeteye kuryelik yaptığı anlaşıldı. Bayraktar geçen Nisan’da silah transferi sırasında Silivri’de gözaltına alındı. Şarkıcının evindeki aramada cephanelik ele geçirildi. 

22 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Günter Bayraktar Emniyet’teki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Organize Polisi’nin çalışmaları devam etti. Ara operasyon sonrası 6 aydır sürdürülen sıkı takipte 22 kişi belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Organize Şube ekipleri ve Özel Hareket Timleri 5 gün önce İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Ankara, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun’da eş zamanlı baskın düzenledi. 22 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 80 tabanca, 22 tüfek, parça halinde 5 tabanca, 5 susturucu, 84 namlu, 193 silah parçası, 2 pointer (işaretleyici) ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
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