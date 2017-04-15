Şarkıcının evinden cephanelik çıktı

İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, şarkıcı Günter Bayraktar’ın silah kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı.

Şarkıcının evinden cephanelik çıktı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:53

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler geçtiğimiz çarşamba günü Silivri’de Günter Bayraktar’ın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Günter Bayraktar gözaltına alındı.

Ekipler, araçtaki arama ile eşzamanlı olarak şarkıcının evine de girdi. Evinde yapılan aramada 8 tabanca, 5 susturucu, 2 lazer işaretleme cihazı, 642 mermi, polis kanalı yüklü telsiz ele geçti. Günter Bayraktar, emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, “Silahları koleksiyon için aldım. Başka bir amacım yoktu” dediği öne sürüldü.

Bayraktar, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Bayraktar’ın silahları ve diğer malzemeleri nereden temin ettiğine yönelik çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

 
EtiketlerGünter Bayraktar
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Adanali

Oha, almanyada susturucula yakalasan, adamin içini sökerler. Suikast yapacagin diye idda ederler. Sallak, kolesion mis.

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Yeni Akit
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