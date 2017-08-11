Şarkıcılar isyan etti: Paramızı ödeyin!

Dünyanın 60’ı aşkın ülkesinde faaliyet gösteren Universal Music Group’un İstanbul’da bulunan şirketi Universal Müzik Yapım Org. A.Ş, 2000’li yılların başından bu yana icra takipleri, yönetim krizi ve iptal edilen genel kurul toplantıları ile gündemde. Şirketin bugüne kadarki iki olağanüstü genel kurul toplantısı mahkemece iptal edildi. Geçen 31 Temmuz’da yapılacağı ilan edilen genel kurul ise yapılmadı.

‘HAKKIMIZ ÖDENMEDİ’ İDDİASI

Universal Müzik’in yaşadığı ‘Kriz’ ABD’de de dava konusu yapılmaya hazırlanırken, şirket bu kez de sanatçılara ait eser işletme belgelerinin satışı ile gündemde. Sanatçılar Çelik ve Rafet El Roman, kendilerine ait şarkıların eser işletme belgelerinin satıldığı Avrupa Müzik’e noter yolu ile ihtarname çekti. Çelik adına noter kanalı ile gönderilen ihtarname 2 Mayıs tarihli. İhtarnamede, sanatçı Çelik’in şarkılarından oluşan albümün Avrupa Müzik ve grup şirketi B. Müzik tarafından yeniden piyasaya sürüldüğü belirtildi.

‘O ALBÜMÜ TOPLATIN’ UYARISI

İhtarnamede, albümün yeniden piyasaya sürülmesinde elde edilen gelir ile ilgili bilgi verilmesi talep edildi. İhtarnamede ayrıca, piyasaya sürülen albümün toplatılması ve bir daha çoğaltılmaması talep edildi. Avrupa Müzik’e benzer bir ihtarname de sanatçı Rafet El Roman tarafından gönderildi. İhtarnamede sanatçıya ait eserlerin çoğaltılarak gelir elde edildiği vurgulandı. İhtarnamede, sanatçıya hak ediş bilgisi verilmediği gibi herhangi bir ödemenin de yapılmadığı kaydedildi. Her iki ihtarnameye de yanıt gelmeyince iki sanatçı da şirkete karşı dava açmaya karar verdi. Ünlü sanatçıların Avrupa Müzik ile karşı karşıya gelmesinin gerisinde ise ilginç gelişmeler yatıyor.Sanatçılar isyan etti: Hakkımız ödenmiyor

6 AY İÇİN GENEL MÜDÜR OLDU

Batık durumdaki Universal Müz,ik’in en değerli varlığı sanatçılara ait eser işletme belgeleri. Dava dosyalarında yer alan belgelere göre 17 Kasım 2011’de şirketin olağanüstü genel kurulu yapıldı. 5 İngiliz yöneticinin temsil edildiği genel kurul sonrası alınan karar gereği Avrupa Müzik’in de sahibi olan Cengiz Erdem 6 ay süreliğine Universal Müzik’in genel müdürü olarak atandı. Erdem’in genel müdürlük görevi 24 Kasım resmen başladı. Erdem’in göreve gelmesi ile birlikte yoğun bir trafik yaşanmaya başladı.

BİR HAFTA SONRA DEVRİ YAPTI

Cengiz Erdem’in göreve gelmesinden bir hafta sonra Universal Müzik’e ait 233 eser işletme belgesi 190 bin TL’ye Avrupa Müzik Yapım Prodüksiyon Yay. A.Ş

şirketine devredildi. Noter kanalı ile yapılan devir sözleşmesini Universal Müzik adına genel müdür Erdem imzaladı. 17 Şubat 2012’de ise bu kez 57 sanatçıya ait eser işletme belgesi 5 bin TL’ye Avrupa Müzik’e geçti. Universal Müzik adına devri yapan isim yine Cengiz Erdem oldu.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ

Devri yapılan eser işletme belgelerinin ait olduğu 290 sanatçı arasında Muazzez Abacı, Athena, İzel, Çelik, Ercan Saatçi, Nazan Öncel, Şebnem Ferah, Gülşen, Yalın, Nükhet Duru, Levent Yüksel, Grup Gündoğarken, Rafet El Roman, Kargo, Kerem Görsev, Müslüm Gürses, Soner Arıca, Gökhan Özen, Nalan, Petek Dinçöz, Fahir Atakoğlu, Zülfü Livaneli gibi ünlü starlar da vardı.

MAHKEME DEVRİ İPTAL ETTİ

Bu eserlerin Avrupa Müzik’e devrinin iptali ve tazminat talebi ile İstanbul Ticaret Mahkemesinde 3 yıl önce dava açıldı. B grubu imtiyazlı bir adet hissenin sahibi olan Süha Yavuz’un açtığı davada mahkeme kararını geçen yılın başında verdi. Mahkeme, eser işletme belgelerinin Avrupa Müzik’e devrini sağlayan sözleşmelerin her birinin yoklukla malül olduğunun tespiti ile devir sözleşmelerine konu eser işletme belgelerinin Universal Müzik.A.Ş.’ye iadesine karar verdi. Yani eser işletme belgelerinin Avrupa Müzik’e devrini sağlayan sözleşmeleri iptal etti.

Karara ilişkin Yargıtay süreci devam ediyor. Eserlerin devrine ilişkin verilen mahkeme kararının Yargıtay süreci devam ederken tazminat davası da ayrı birSanatçılar isyan etti: Hakkımız ödenmiyor

mahkemede görülmeye başlandı. İstanbul 20. Ticaret Mahkemesinde görülen davada da, mahkeme 2 Temmuz 2014’te ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu kararla, eser işletme belgelerinin üçüncü kişilere devrine engel konuldu.

‘DAVA AÇMA YETKİSİ YOK’

Söz konusu davaya Avrupa Müzik ve sahibi Cengiz Erdem adına 24 sayfalık kapsamlı bir savunma sunuldu. Savunma dilekçesinde öncelikle, davanın usulden reddine karar verilmesi istendi. Dilekçede, davayı açan Süha Yavuz’un dava açma yetkisine sahip olmadığı kaydedildi. Dilekçede ayrıca, söz konusu davanın zaman aşımına uğradığı öne sürüldü. Dilekçede, devri yapılan belgeler için ödenen 195 bin TL’nin de rayiç değerlere uygun olduğu savunuldu. Mahkeme verdiği kararda şirket ortağı olan Süha Yavuz’un dava açmakta menfaatinin bulunması sebebiyle aktif husumete sahip olduğuna karar verdi. Bu davaya ilişkin süreç halen sürüyor.

MÜDÜRÜ OLDUĞU ŞİRKETİN İFLASINI İSTEDİ

Universal Müzik’e karşı açılan dikkat çekici bir davanın daha bulunduğu anlaşıldı. İflas talepli anılan davayı Avrupa Müzik açtı. Söz konusu davada alacak tutarı ise 115 bin TL seviyesinde. Universal Müzik’e karşı iflas davası açıldıktan kısa bir zaman sonra yapılan ve daha sonra yoklukla malül olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen genel kurulda şirketin genel müdürü, davacı konumdaki Avrupa Müzik’in sahibi Cengiz Erdem oldu.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması 5 Ekim’de yapılacak.

ERDEM AÇIKLAMA YAPMADI

Konu ile ilgili açıklamalarını almak için soruları yazılı olarak gönderdiğimiz Cengiz Erdem’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.

KRİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Şarkıcı Çelik, “Universel Müzik” krizi ile ilgili sürecin takipçisi olacaklarını aktararak özetle şunları kaydetti: Gönderdiğim ihtarnameye bir cevap alamadım, hak taleplerimiz konusunda bu kadar ilgisizliği müzik sektörü açısından talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Ceza davaları ve tazminat hakları da dahil olmak üzere yasal yolları sonuna kadar ve ısrarla takip edeceğim. Burada sorun Universal Müzik A.Ş’ye ait olan eser işletmelerimizin kesinleşmiş yargı kararlarıyla geçersiz oldukları tespit edilmiş belgeler kullanılarak iç edilmesi ve yasal olmayan yol ile eserlerimizin Türkiye ve tüm dünyaya pazarlanıp haksız kazanç sağlanmasıdır. Kültür Bakanlığı müfettişlerine de buradan ihbarda bulunuyorum. Sanat dünyasındaki eser üreticileri, haklarının ne kadar gasp edildiği hakkında bilgi sahibi değil, haklarını aramalı bu süreçleri takip etmeli ve destek vermeli. Sadece MSG değil, MÜYORBİR, MÜYAP ve MESAM da dâhil olmak üzere tüm sanat dünyasının takip ettiği bu süreçte yasal bir takım sonuçlar ortaya çıkacaktır.”