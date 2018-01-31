Şarkıcı Yılmaz Morgül, Afrin'e gitmek istiyor

Şarkıcı Yılmaz Morgül, “Askerlerimize destek olduğumu göstermek için böyle giyindim. Sırt çantası taşımamın nedeni de bu. Devlet büyüklerimiz izin verirse bugün bu hasta halimle Afrin'e vatan için göreve gitmeye hazırım” açıklamasında bulundu.

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında sanat dünyasından peş peşe destek mesajları gelmeye başladı. Yılmaz Morgül'ün hareketi ise mesajın çok ötesine geçti. Morgül askerlik şubesine gidip Afrin'de gönüllü askerlik yapmak için dilekçe verdi.