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Şarkıcı Sıla'dan şaşırtan '15 Temmuz' mesajı!

Geçen sene Yenikapı Mitingi'ne katılmayıp 'Böyle bir şovun içerisinde olmayacağım' şarkıcı Sıla Gençoğlu ''15 Temmuz'' paylaşımıyla bu kez herkesi şaşırttı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:05
Şarkıcı Sıla'dan şaşırtan '15 Temmuz' mesajı!

7 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılmayacağını açıklayan ve 'Böyle bir şovun içerisinde olmayacağım' diyen şarkıcı Sıla'nın ''15 Temmuz''da tavrının ne olacağı merak ediliyordu.

Ünlü popçunun 15 Temmuz'da yaptığı 'Türk bayraklı' paylaşımı 100 binin üstünde beğeni aldı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:05
  1. Sıla Gençoğlu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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