Şarkıcı Sıla'dan şaşırtan '15 Temmuz' mesajı!

7 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılmayacağını açıklayan ve 'Böyle bir şovun içerisinde olmayacağım' diyen şarkıcı Sıla'nın ''15 Temmuz''da tavrının ne olacağı merak ediliyordu.

Ünlü popçunun 15 Temmuz'da yaptığı 'Türk bayraklı' paylaşımı 100 binin üstünde beğeni aldı.