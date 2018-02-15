Şarkıcı bozuntusundan terör sevicisine destek!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı dosyadan yargılanmasına devam edilirken şarkıcı Suavi'den Demirtaş'a destek geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Suavi, "Sistemin aşk'ıda sömürdüğü 'Sevgililer günü' umrumda değil ama, dilerim ki; Selahattin dost ailesine kavuşur da, hiç değilse 'sevgililer günü' bir anlama bürünür" ifadelerini kullandı.