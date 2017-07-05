‘Şarj yetmiyor’ diyenlere Asus Zenfone 4 Max tanıtıldı

Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında batarya performansı geliyor. Zira günümüzde hemen her işimizi bu cihazlar üzerinden hallediyoruz. Sosyal medya, WhatsApp, günlük işler, oyun vs. derken haliyle akıllı telefon bataryaları gün sonunu çıkaramıyor. Hal böyle olunca yanımızda sürekli bir powerbank veya şarj aleti taşıma ihtiyacı duyuyoruz.

Gelgelelim öyle akıllı telefonlar var ki, büyük batarya değeriyle adeta parmak ısırtıyor. İşte o modellerden biri de Asus tarafından üretildi. Tayvanlı teknoloji üreticisi Asus, yüksek batarya performansı isteyenler için yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max’ı tanıttı. 5000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon, sakin kullanımda 2 günü aşkın kullanım imkanı sunuyor.

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Boyutlar: 154 x 76.9 x 8.9 mm/ 181 gr ağırlık

154 x 76.9 x 8.9 mm/ 181 gr ağırlık Ekran: 5.5-inç 1080x1920 S-IPS LCD ekran / %70.4 ekran-gövde oranı

5.5-inç 1080x1920 S-IPS LCD ekran / %70.4 ekran-gövde oranı İşlemci: Snapdragon 430 (8-çekirdekli 1.4 GHz)

Snapdragon 430 (8-çekirdekli 1.4 GHz) Grafik işlemci: Adreno 505

Adreno 505 RAM: 4GB

4GB Depolama alanı: 32/64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

32/64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB) Arka Kamera: Çift 13-megapiksel f/2.0, HDR

Çift 13-megapiksel f/2.0, HDR Ön Kamera: 8-megapiksel f/2.2

8-megapiksel f/2.2 Batarya: 5000 mAh

Telefonun tıpkı iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi çift kameraya sahip olması kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Fakat tanıtımda kamerayla alakalı detay verilmedi. Yani çift kameranın monochrome özelliğine mi yoksa derinlik efektine mi sahip olduğu bilinmiyor.

Asus Zenfone 4 Max ilk etapta Rusya’da satışa sunulacak. Telefonun 235 dolar fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı.