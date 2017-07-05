‘Şarj yetmiyor’ diyenlere Asus Zenfone 4 Max tanıtıldı
Tayvanlı teknoloji üreticisi Asus, batarya canavarı yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max'ı tanıttı. 5000 mAh bataryaya sahip telefon, güçlü özellikleri ve ekonomik fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başardı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında batarya performansı geliyor. Zira günümüzde hemen her işimizi bu cihazlar üzerinden hallediyoruz. Sosyal medya, WhatsApp, günlük işler, oyun vs. derken haliyle akıllı telefon bataryaları gün sonunu çıkaramıyor. Hal böyle olunca yanımızda sürekli bir powerbank veya şarj aleti taşıma ihtiyacı duyuyoruz.
Gelgelelim öyle akıllı telefonlar var ki, büyük batarya değeriyle adeta parmak ısırtıyor. İşte o modellerden biri de Asus tarafından üretildi. Tayvanlı teknoloji üreticisi Asus, yüksek batarya performansı isteyenler için yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max’ı tanıttı. 5000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon, sakin kullanımda 2 günü aşkın kullanım imkanı sunuyor.
- İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
- Boyutlar: 154 x 76.9 x 8.9 mm/ 181 gr ağırlık
- Ekran: 5.5-inç 1080x1920 S-IPS LCD ekran / %70.4 ekran-gövde oranı
- İşlemci: Snapdragon 430 (8-çekirdekli 1.4 GHz)
- Grafik işlemci: Adreno 505
- RAM: 4GB
- Depolama alanı: 32/64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
- Arka Kamera: Çift 13-megapiksel f/2.0, HDR
- Ön Kamera: 8-megapiksel f/2.2
- Batarya: 5000 mAh
Telefonun tıpkı iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi çift kameraya sahip olması kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Fakat tanıtımda kamerayla alakalı detay verilmedi. Yani çift kameranın monochrome özelliğine mi yoksa derinlik efektine mi sahip olduğu bilinmiyor.
Asus Zenfone 4 Max ilk etapta Rusya’da satışa sunulacak. Telefonun 235 dolar fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı.