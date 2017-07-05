Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Şarj yetmiyor’ diyenlere Asus Zenfone 4 Max tanıtıldı

Tayvanlı teknoloji üreticisi Asus, batarya canavarı yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max'ı tanıttı. 5000 mAh bataryaya sahip telefon, güçlü özellikleri ve ekonomik fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
‘Şarj yetmiyor’ diyenlere Asus Zenfone 4 Max tanıtıldı

Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında batarya performansı geliyor. Zira günümüzde hemen her işimizi bu cihazlar üzerinden hallediyoruz. Sosyal medya, WhatsApp, günlük işler, oyun vs. derken haliyle akıllı telefon bataryaları gün sonunu çıkaramıyor. Hal böyle olunca yanımızda sürekli bir powerbank veya şarj aleti taşıma ihtiyacı duyuyoruz.

Gelgelelim öyle akıllı telefonlar var ki, büyük batarya değeriyle adeta parmak ısırtıyor. İşte o modellerden biri de Asus tarafından üretildi. Tayvanlı teknoloji üreticisi Asus, yüksek batarya performansı isteyenler için yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max’ı tanıttı. 5000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon, sakin kullanımda 2 günü aşkın kullanım imkanı sunuyor.

Asus Zenfone 4 Max siyah, altın ve pembe renkleriyle satışa sunulacak.
Asus Zenfone 4 Max siyah, altın ve pembe renkleriyle satışa sunulacak.
  • İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
  • Boyutlar: 154 x 76.9 x 8.9 mm/ 181 gr ağırlık
  • Ekran: 5.5-inç 1080x1920 S-IPS LCD ekran / %70.4 ekran-gövde oranı
  • İşlemci: Snapdragon 430 (8-çekirdekli 1.4 GHz)
  • Grafik işlemci: Adreno 505
  • RAM: 4GB
  • Depolama alanı: 32/64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
  • Arka Kamera: Çift 13-megapiksel f/2.0, HDR
  • Ön Kamera: 8-megapiksel f/2.2
  • Batarya: 5000 mAh

Telefonun tıpkı iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi çift kameraya sahip olması kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Fakat tanıtımda kamerayla alakalı detay verilmedi. Yani çift kameranın monochrome özelliğine mi yoksa derinlik efektine mi sahip olduğu bilinmiyor.

Asus Zenfone 4 Max ilk etapta Rusya’da satışa sunulacak. Telefonun 235 dolar fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
  1. Rusya
  2. Tayvan
  3. WhatsApp
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
    1. Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
    2. Arslan'a transfer teklifi
    3. 33 şehidin eli yakamızda
    4. FETÖ'nün 'burs sahtekarlığı' ortaya..
    5. Manchester havalimanında alarm
    6. Adana'da cips poşeti içinden vida çıktı
    7. Yazıcı: OHAL'in uzatılmasından yanayım
    8. Erbaa'da otomobil alt geçide uçtu: 3..
    9. Açık açık meydan okudu!
    10. Gemi ihracatında rekor!
    11. İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları..
    12. Amerika'dan büyük terbiyesizlık!..
    13. Yazarlar 15 Temmuz destanını..
    14. Paraşüt kazası kameraya böyle yansıdı
    15. 15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş..
    16. İnsanlık nerede? Arabanın çarptığı..
    17. Az daha yiyiyordu...Cips poşetinden..
    18. En az terör kadar tehlikeli…..
    19. Bu üniversitelerin verdiği 12 bin..
    20. Yemen'deki dram derinleşiyor
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş