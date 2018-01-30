Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala çadırı yapıp, servislerle müşteri taşımışlar

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayazağa'ya 5 kilometre mesafede bulunan Fatih ormanları içerisinde, tavuk yetiştirme çadırı görüntüsüyle kurulan bir çadırda kumar oynatıldığını tespit edince çadıra dün gece 01.00 sıralarında baskın düzenledi.

Tombala oynatılırken basılan çadır içerisinde, tombalayı oynattığı belirlenen S.Ş., K.K., A.K, E.G. S.Y., ve çadır sahibi H.K.nında arasında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Bir adet tombala makinesinin ele geçirilip el konduğu baskında 51 tombala oynayan şahısla 5 tombala oynatan şahısı emniyete götürerek sorgulayan polis, şüphelilerin servislerle kumar oynanan çadıra götürüldüklerini ve elektriği jeneratirle sağlanan çadırda sobalarla ısıtıldığını belirledi.

Kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılıp kişi başı 227 lira idari para cezası kesildiği öğrenilirken, kumar oynatan şebekenin başı olarak belirlenen S.Ş.ile çalışanları K.K., A.K., E.G. S.Y., hakkında "kumar oynatmak" çadır sahibi H.K.ya ise kumar oynatmaya mekan sağlamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Daha öncede aynı ormanlarda benzer bir kumar çadırı ortaya çıkaran polisin ormanlık alandaki kumar şebekelerine yönelik çalışmaları devam ediyor.