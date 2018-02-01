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Sarıyerde yangın: Ölü ve yaralılar var

Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan ve üst kata sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 08:44
Sarıyerde yangın: Ölü ve yaralılar var

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan ve isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir, “İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu" dedi Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:44
  1. Sarıyer
  2. yangın
  3. Polis
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