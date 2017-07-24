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Sarıyer’de kontrolden çıkan bir araç denize uçtu

Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:42
Sarıyer’de kontrolden çıkan bir araç denize uçtu

Olay, Sarıyer Tarabya’da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 35 yaşındaki araç sürücüsü Murat Kopuzoğlu, 34 GP 2168 plakalı otomobiliyle denize uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sağlık Güvenlik Komutanlığına bağlı Özel Degak-4 timi dalgıçları sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Araçta bulunan sürücüyü kısa sürede çıkartarak kurtarma motoruna alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı. Kurtarma motoru üzerinde kalp masajı yapılan sürücü Sağlık ekipleri tarafından İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Kopuzoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen Kopuzoğlu’nun Metehan isimli oğlu babasının kurtarılma çalışmalarını göz yaşları içinde izledi. Kopuzoğlu’nun annesinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:42
  1. Sarıyer
  2. İstinye
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