Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetim Derneği Teşkilat Sekreteri, Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tüm emeklileri 15 Temmuz tarihinde Madenci Anıtını önünde yapılacak olan Demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Sarıoğlu yaptığı açıklamada “15 Temmuz tarihinde saat 19.45’te Zonguldak Merkez İstasyon Caddesi mevkiinden başlayacak olan Milli Birlik Yürüyüşü ile madenci Anıtı önünde yapılacak olan etkinliğe, Demokrasi Nöbetine Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetim Derneği Teşkilat Sekreteri, Zonguldak Şube Başkan ve Yöneticileri olarak katılacağız. Zonguldak halkını ve tüm emekli üyelerimizi açıklanan gün ve saatte Demokrasi Nöbetine, Demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.