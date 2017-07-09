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Sarıoğlu La Liga yolcusu

Galatasaray'la yolları ayrılan ve adı sık sık Kayserispor'la anılan Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oluyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:52
Sarıoğlu La Liga yolcusu

Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekibi talip oldu.

Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

  • Maddi yönden dar boğazda olan İspanyol ekip için senelerdir Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması transferi çok cazip kılıyor.

Star gazetesinde yer alan habere göre; Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmenin olumlu geçmesi ve tarafların ücret konusunda anlaşmasının ardından transfer için prensipte anlaşıldı.

  • Gelen teklif sonrasında Arda Turan'la konuşan Sabri takım hakkında bilgi aldı. Konuşmada Arda Turan, "Hiç düşünmeden gel" dedi. Sabri Sarıoğlu, gelen teklif için süre istediği ve kararını vermesi durumunda
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:52
  1. Galatasaray
  2. Kayseri
  3. Kayserispor
  4. Arda Turan
  5. Galata
  6. Sabri Sarıoğlu
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