Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın neler oluyor

Düzenli olarak sarımsak yenildiğinde vücudunuzda neler oluyor?

26 Ekim 2017 Perşembe 22:20

Sağlıklı bir insan olmak hepimizin arzusudur. Çünkü sağlıklı bir yaşam sürdüğümüz zaman hayatımız daha konforlu ve daha verimli bir hale dönüşür. Bu nedenle halk arasıda da yaygın bir terim olan her şeyin başı sağlıktır. Peki sağlıklı bir yaşam sürebilmek için neler yemeliyiz ve neler içmeliyiz.

Bitkiler içerisinde sağlık sorunlarına karşı önleyici tedavi imkanı sunan sebzelerin başında sarımsak gelmektedir. Sarımsak bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve böylece hastalıklara karşı daha dirençli olursunuz. Sarımsağı çiğ ve az pişmiş tüketmek bir çok kanser türüne karşı riski büyük oranda azaltır. Toksinleri vücudunuzdan atmanızda sizlere yardım eden sarımsak, detoks için de size destek oluyor.Yapılan araştırmalarda düzenli sarımsak tüketen kişilerin, kolesterol seviyelerinde düşme yaşandığı tespit edilmiştir. Hücredeki demirin dolaşım sistemine dönüşümü için gereken "ferroportin" isimli proteinin arttırılmasında etkilidir. Soğuk algınlığı kaynaklı rahatsızlıklardan korunmanızda, sarımsak tüketmek sizlere yardımcı olacaktır. Sarımsağın içerisinde; A, B, C vitaminleri ve bol miktarda alil sülfür bulunmaktadır. Sarımsakta vb sebzelerde bulunan prebiyotikler, bağırsakta yaşayan yararlı bakterilere enerji sağlar. Vücuttaki yağların daha kolay atılmasını sağlayarak kilo vermenizde size yardımcı olacaktır. Bu madde saçınızı besleyerek saç dökülmesini azaltmaktadır ve saç dökülmesini önleyen bir çok şampuanda bu madde kullanılır.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:20
  1. Sarımsak
  2. sarımsak tüketmek
  3. sarımsağın faydaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsat kaymakamı açığa alındı
    1. Samsat kaymakamı açığa alındı
    2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    5. AK Parti'de istifa
    6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural