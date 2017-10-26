Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın neler oluyor

Sağlıklı bir insan olmak hepimizin arzusudur. Çünkü sağlıklı bir yaşam sürdüğümüz zaman hayatımız daha konforlu ve daha verimli bir hale dönüşür. Bu nedenle halk arasıda da yaygın bir terim olan her şeyin başı sağlıktır. Peki sağlıklı bir yaşam sürebilmek için neler yemeliyiz ve neler içmeliyiz.

Bitkiler içerisinde sağlık sorunlarına karşı önleyici tedavi imkanı sunan sebzelerin başında sarımsak gelmektedir. Sarımsak bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve böylece hastalıklara karşı daha dirençli olursunuz. Sarımsağı çiğ ve az pişmiş tüketmek bir çok kanser türüne karşı riski büyük oranda azaltır. Toksinleri vücudunuzdan atmanızda sizlere yardım eden sarımsak, detoks için de size destek oluyor.Yapılan araştırmalarda düzenli sarımsak tüketen kişilerin, kolesterol seviyelerinde düşme yaşandığı tespit edilmiştir. Hücredeki demirin dolaşım sistemine dönüşümü için gereken "ferroportin" isimli proteinin arttırılmasında etkilidir. Soğuk algınlığı kaynaklı rahatsızlıklardan korunmanızda, sarımsak tüketmek sizlere yardımcı olacaktır. Sarımsağın içerisinde; A, B, C vitaminleri ve bol miktarda alil sülfür bulunmaktadır. Sarımsakta vb sebzelerde bulunan prebiyotikler, bağırsakta yaşayan yararlı bakterilere enerji sağlar. Vücuttaki yağların daha kolay atılmasını sağlayarak kilo vermenizde size yardımcı olacaktır. Bu madde saçınızı besleyerek saç dökülmesini azaltmaktadır ve saç dökülmesini önleyen bir çok şampuanda bu madde kullanılır.