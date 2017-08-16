Sarımsağın saymakla bitmeyen faydaları!

Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Sarımsak, sadece kokulu bir baharat olarak görülmemelidir. Doğru kullanıldığında sarımsak doğal ilaçtır. Hepimizin bildiği gibi doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. Sizlere verdiğimiz bu bir kaç ipucunu denemenizi öneririz.

- Pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız sarımsak yağından faydalanabilirsiniz. Sarımsak içeriğinde sedef, döküntü ve tahriş gibi birçok deri hastalığını önleyen anti-inflamatuar antioksidanlar bulundurduğu için cildinize iyi gelir.

- Sarımsak iltihaplanmayı önler. Örneğin elinize kıymık battığı zaman yaranın üstüne sarımsak koyup bant yardımıyla örtün. Bir buçuk saat sonra kontrol edin, kıymık çıkarılması daha kolay bir hale gelmiş olacaktır. Bir cımbızdan yararlanarak kıymığı elinizden artık daha rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz.

- Sarımsağı uçuklardan kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Bir parça sarımsak kestikten sonra yaraya sürün bu yöntem uçuğun daha çabuk geçmesine yardımcı olacaktır.

- Sarımsaktaki antioksidanlar akne oluşumunu önler. Bir diş sarımsağı kesip akne problemi yaşadığınız bölgeye uygulayabilirsiniz.

- Sarımsak doğal yapışkan bir özellik içerir bu nedenle sarımsağı doğrarken elinizde yapışkan bir his bıraktığı gibi biraz sarımsak yardımı ile cam ve seramiklerdeki çatlakları onarabilirsiniz.

- Sarımsağı her gün tüketmeye çalışın. Sarımsak; kilo vermenize yardımcı olur, soğuk algınlığını önler ve kalp sağlığınız için yararlıdır. Bazı çalışmalara göre sarımsak kanser tedavisine de büyük katkı sağlıyor.

- Saç diplerinize sarımsak uygulamak kan dolaşımını hızlandırır ve saç sağlığını ve gücünü arttırır.

- Sarımsağın antimikrobiyal özelliğinden yararlanarak ayak mantarından kurtulabilirsiniz. Birkaç diş ezilmiş sarımsağı bir kaba koyun ve sıcak su ile doldurduktan sonra ayaklarınızı sokun ve yaklaşık 30 dakika kadar beklemeniz yeterli olacaktır.

- Sarımsak çok güçlü bir aromaya sahip olduğu için herkes tarafından tercih edilmeyebilir. Bu faydalı gıdayı aromasını biraz hafifleterek tüketebilirsiniz. Yarım diş sarımsağı zeytinyağına attıktan sonra folyo ile sarıp 400 derecelik bir fırında kavurun. Bu işlem sarımsağa daha hafif bir aroma vermesine neden olur.