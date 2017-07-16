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Sarımsağın ana vatanı Taşköprü’de hasat başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yılki hasadı başladı.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:58
Sarımsağın ana vatanı Taşköprü’de hasat başladı

Dünyada yüzde 7’lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25’lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü’de geçen yıl 20 bin ton civarında olan sarımsak üretiminin, bu yıl 25 bin ton civarında olması bekleniyor. Sarımsak hasat döneminin yaklaşık 2 hafta kadar sürdüğünü belirten üreticiler mahsullerini tarlada da 10 gün kadar kuruması için bekletecekler.

Bundan 10 yıl öncesinde emeklerinin karşılığını alamadıkları için ürettikleri sarımsağı döktüklerini hatırlatan sarımsak üreticileri, geçtiğimiz son 7 yılda emeklerinin karşılıksız kalmadığını da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili konuşan Taşköprülü sarımsak üreticisi Cengiz Durgut, geçen yılki fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, oldukça zahmetli bir iş olan sarımsak üretiminden bu yılda emeklerinin karşılığını alabilmeyi umduklarını söyledi. Durgut, iyi tarım uygulamasına geçtiklerini ve bu doğrultuda ziraat mühendisi Seyhan Güler ile birlikte ekimden söküme kadar işbirliği içinde çalışarak mahsulden en yüksek verimi alabilmek adına titiz bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise ilçe ekonomisinin temel taşı olan sarımsaktan yıllar itibari ile değişmekle birlikte 4 bin ailenin geçimini sağladığını belirterek, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 25 oranında fazla sarımsak dikildiğini ve 2017 yılı rekoltesinin 25 bin ton civarında olmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:58
  1. Güler
  2. Kastamonu
  3. Seyhan
  4. Taşköprü
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