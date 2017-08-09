Sarıkız Örümceği ile ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü harekete geçti

Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ve Ömer Halisdemir Üniversitesinden bilim adamları yüzüne sarıkız örümceği yapışan Seyhan Büyüktopal ile görüştü. Yetkililer ölen sarıkız örümceklerini incelemeye alarak çalışma başlattı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş, Biyoloji bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Hakan Demir ve Osman Seyyar örümcekle ilgili yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Hakan Demir, ‘‘Sarıkız örümceği havanın kararmasıyla yılan, kertenkele, böcek gibi hayvanları avlayarak yaşamını sürdürüyor. Evlerin ışıklarını görüp 1 buçuk metre sıçramasıyla eve girdiğini düşünüyoruz. Zehirli değildir. Ancak avlanma sırasında başka hayvanları ısırdığı için o ağzıyla insanı ısırmasıyla virüs ve mikrop taşıyabilir. Bu örümceğin bine yakın türü var. Anadolu türlerinde de 40’a yakın tür bulunuyor. Canlıların yaşam alanlarına girmeyerek tedbir alınabilir. Bu bölge bağlar bulunduğu için burada olması normal" dedi.

Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ise Vali Yılmaz Şimşek’in talimatı üzerine Halk Sağlığı ve Ömer Halisdemir üniversitesi görevlileri ile birlikte inceleme başlattıklarını, inceleme sonrasında kamuoyuna bilgi verileceğini söyledi.