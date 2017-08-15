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Sarıkamış’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15 Ağustos 2017 Salı 17:33
Sarıkamış’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sarıkamış Hamamlı Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ile seyir halinde ki kamyon çarpıştı. Kaza da otomobil içerisinde bulunan T.İ. ve H.İ. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:33
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  2. sarıkamış
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