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Sarıkamış’ta, okullar bakım ve onarıma alındı

Sarıkamış’ta bulunan okullarda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde tadilat ve onarımlar yapılıyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:10
Sarıkamış’ta, okullar bakım ve onarıma alındı

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okulların bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yapmaya başladıklarını belirtti.

Karabağ, ilk etapta okulların boya, badana ve onarıma öncelik verdiklerini söyledi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların küçük veya büyük çaplı tadilat işleri giderilerek okulları eğitim öğretime hazır hale getireceğiz” dedi.

Karabağ, “Öncelikle ilçemiz İnönü Mahallesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulumuzun çatı bölümünde ahşap kısmı yenilendi ayrıca üzeri boyalı saclarla kaplandı. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce okullarımızdaki fiziki şartlar gözden geçirilerek büyük ve küçük onarım çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm okullarımızda çalışmalar yeni eğitim öğretim başlamadan bitecektir” diye konuştu.

Öte yandan Sarıkamış’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde bütün okullar elden geçiriliyor. Okulların eksikleri tespit edilerek gideriliyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:10
  1. Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Karabağ
  3. Sarıkamış
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