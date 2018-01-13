Sarıkamış şehitleri Ümraniye'de yad edildi

22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı toplamda 18 gün sürmüştü. 60 bin kahraman Osmanlı askerinin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 103 yıl geçti. Ümraniye Belediyesi tarafından Nikâh Saray’ında tarihin en soğuk olayı olan Sarıkamış Harekatının 103'ncü yıl dönümünde hayatını kaybeden kahraman askerler bir kez daha anıldı.

Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen programa Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları ile yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar, Mahalle Başkanları, STK temsilcileri, Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Kur’an tilaveti ile başladı.

Ardından AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Yekeler “Çok anlamlı bir gecedeyiz. Sarıkamış muazzam bir destanımızdır. 60 bin şehidimiz rahmeti rahmana kavuşmuştur. Fakat onlar en güzel mertebeye ulaştılar. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun hepinize hayırlı akşamlar” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımıza; Çanakkale, Sarıkamış ve İstiklâl mücadelelerimiz gibi destanlarla dolu tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Bugün ise düzenlediğimiz programla Sarıkamış şehitlerimizi yad ediyoruz. Binlerce bu vatanın kahraman evlatları Sarıkamış’ta; aç, susuz ve amansız fırtınada tazecik bedenleriyle hiç savaşmadan şehit düştüler. Sarıkamış kahramanlarımız bugün bizi biz yapan kahramanlardır. Bugün bu toprakları bize vatan yapan kahramanlardır. Tıpkı 15 Temmuz’da bağrımıza saplanmak istenen hançere karşı göğsünü siper eden kahramanlar gibi. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim böyle kahramanları eksik eylemesin. Geceniz mübarek olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise “Tarihimizde önemli yer tutan kahramanlık içeren bir destanı anma programındayız. 103 yıl önce Sarıkamış’ta şehit düşen kahraman vatanın evlatlarını rahmetle anıyoruz Ruhları şad olsun” dedi. Dervişoğlu son olarak programa öncülük yapan Ümraniye Belediyesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra Seyfullah Kartal, şiir dinletisi gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Anapalı’nın semineri ile devam eden program, Onur Şan’ın söylediği kahramanlık türküleriyle vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı